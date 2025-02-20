货币 / AIYY
AIYY: Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
2.72 USD 0.03 (1.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIYY汇率已更改-1.09%。当日，交易品种以低点2.67和高点2.77进行交易。
关注Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AIYY新闻
- YieldMax ® ETFs Announces Distributions on XYZY, WNTR, SMCY, AIYY, MSTY, and Others
- Harvesting AI Volatility - A Deep Dive Into AIYY
- YMAX ETF: I'll Take One Of Everything (NYSEARCA:YMAX)
- High Yields Will Never Be The Same - Here’s Why
- AIYY ETF: C3.ai's Business Is Too Speculative For An Income Strategy (AIYY
日范围
2.67 2.77
年范围
2.37 11.54
- 前一天收盘价
- 2.75
- 开盘价
- 2.75
- 卖价
- 2.72
- 买价
- 3.02
- 最低价
- 2.67
- 最高价
- 2.77
- 交易量
- 1.004 K
- 日变化
- -1.09%
- 月变化
- 3.82%
- 6个月变化
- -43.22%
- 年变化
- -70.78%
