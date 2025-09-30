- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
A taxa do AHL-PF para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.10 e o mais alto foi 25.23.
Veja a dinâmica do par de moedas ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHL-PF hoje?
Hoje ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) está avaliado em 25.19. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 25.22, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHL-PF em tempo real.
As ações de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD pagam dividendos?
Atualmente ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD está avaliado em 25.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.88% e USD. Monitore os movimentos de AHL-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHL-PF?
Você pode comprar ações de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) pelo preço atual 25.19. Ordens geralmente são executadas perto de 25.19 ou 25.49, enquanto 29 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHL-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHL-PF?
Investir em ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD envolve considerar a faixa anual 23.70 - 25.53 e o preço atual 25.19. Muitos comparam -0.83% e 0.88% antes de enviar ordens em 25.19 ou 25.49. Estude as mudanças diárias de preço de AHL-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
O maior preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) no último ano foi 25.53. As ações oscilaram bastante dentro de 23.70 - 25.53, e a comparação com 25.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
O menor preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) no ano foi 23.70. A comparação com o preço atual 25.19 e 23.70 - 25.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHL-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHL-PF?
No passado ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.22 e 0.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.22
- Open
- 25.22
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Low
- 25.10
- High
- 25.23
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- -0.83%
- Mudança de 6 meses
- 0.88%
- Mudança anual
- 0.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4