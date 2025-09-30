CotaçõesSeções
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD

25.19 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHL-PF para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.10 e o mais alto foi 25.23.

Veja a dinâmica do par de moedas ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHL-PF hoje?

Hoje ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) está avaliado em 25.19. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 25.22, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHL-PF em tempo real.

As ações de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD pagam dividendos?

Atualmente ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD está avaliado em 25.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.88% e USD. Monitore os movimentos de AHL-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHL-PF?

Você pode comprar ações de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) pelo preço atual 25.19. Ordens geralmente são executadas perto de 25.19 ou 25.49, enquanto 29 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHL-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHL-PF?

Investir em ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD envolve considerar a faixa anual 23.70 - 25.53 e o preço atual 25.19. Muitos comparam -0.83% e 0.88% antes de enviar ordens em 25.19 ou 25.49. Estude as mudanças diárias de preço de AHL-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

O maior preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) no último ano foi 25.53. As ações oscilaram bastante dentro de 23.70 - 25.53, e a comparação com 25.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

O menor preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) no ano foi 23.70. A comparação com o preço atual 25.19 e 23.70 - 25.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHL-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHL-PF?

No passado ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.22 e 0.88% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.10 25.23
Faixa anual
23.70 25.53
Fechamento anterior
25.22
Open
25.22
Bid
25.19
Ask
25.49
Low
25.10
High
25.23
Volume
29
Mudança diária
-0.12%
Mudança mensal
-0.83%
Mudança de 6 meses
0.88%
Mudança anual
0.88%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4