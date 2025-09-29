クォートセクション
通貨 / AHL-PF
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD

25.19 USD 0.03 (0.12%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AHL-PFの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.10の安値と25.23の高値で取引されました。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AHL-PF株の現在の価格は？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株価は本日25.19です。-0.12%内で取引され、前日の終値は25.22、取引量は29に達しました。AHL-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株は配当を出しますか？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの現在の価格は25.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.88%やUSDにも注目します。AHL-PFの動きはライブチャートで確認できます。

AHL-PF株を買う方法は？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株は現在25.19で購入可能です。注文は通常25.19または25.49付近で行われ、29や-0.12%が市場の動きを示します。AHL-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。

AHL-PF株に投資する方法は？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDへの投資では、年間の値幅23.70 - 25.53と現在の25.19を考慮します。注文は多くの場合25.19や25.49で行われる前に、-0.83%や0.88%と比較されます。AHL-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株の最高値は？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの過去1年の最高値は25.53でした。23.70 - 25.53内で株価は大きく変動し、25.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株の最低値は？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD(AHL-PF)の年間最安値は23.70でした。現在の25.19や23.70 - 25.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHL-PFの動きはライブチャートで確認できます。

AHL-PFの株式分割はいつ行われましたか？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.22、0.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.10 25.23
1年のレンジ
23.70 25.53
以前の終値
25.22
始値
25.22
買値
25.19
買値
25.49
安値
25.10
高値
25.23
出来高
29
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
-0.83%
6ヶ月の変化
0.88%
1年の変化
0.88%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待