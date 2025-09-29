- 概要
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
AHL-PFの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.10の安値と25.23の高値で取引されました。
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AHL-PF株の現在の価格は？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株価は本日25.19です。-0.12%内で取引され、前日の終値は25.22、取引量は29に達しました。AHL-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株は配当を出しますか？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの現在の価格は25.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.88%やUSDにも注目します。AHL-PFの動きはライブチャートで確認できます。
AHL-PF株を買う方法は？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株は現在25.19で購入可能です。注文は通常25.19または25.49付近で行われ、29や-0.12%が市場の動きを示します。AHL-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
AHL-PF株に投資する方法は？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDへの投資では、年間の値幅23.70 - 25.53と現在の25.19を考慮します。注文は多くの場合25.19や25.49で行われる前に、-0.83%や0.88%と比較されます。AHL-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株の最高値は？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの過去1年の最高値は25.53でした。23.70 - 25.53内で株価は大きく変動し、25.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株の最低値は？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD(AHL-PF)の年間最安値は23.70でした。現在の25.19や23.70 - 25.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHL-PFの動きはライブチャートで確認できます。
AHL-PFの株式分割はいつ行われましたか？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.22、0.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.22
- 始値
- 25.22
- 買値
- 25.19
- 買値
- 25.49
- 安値
- 25.10
- 高値
- 25.23
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- -0.83%
- 6ヶ月の変化
- 0.88%
- 1年の変化
- 0.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前