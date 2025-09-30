- Aperçu
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
Le taux de change de AHL-PF a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.10 et à un maximum de 25.23.
Suivez la dynamique ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AHL-PF aujourd'hui ?
L'action ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD est cotée à 25.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.12%, a clôturé hier à 25.22 et son volume d'échange a atteint 29. Le graphique en temps réel du cours de AHL-PF présente ces mises à jour.
L'action ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD verse-t-elle des dividendes ?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD est actuellement valorisé à 25.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AHL-PF.
Comment acheter des actions AHL-PF ?
Vous pouvez acheter des actions ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD au cours actuel de 25.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.19 ou de 25.49, le 29 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AHL-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AHL-PF ?
Investir dans ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.70 - 25.53 et le prix actuel 25.19. Beaucoup comparent -0.83% et 0.88% avant de passer des ordres à 25.19 ou 25.49. Consultez le graphique du cours de AHL-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ?
Le cours le plus élevé de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD l'année dernière était 25.53. Au cours de 23.70 - 25.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ?
Le cours le plus bas de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) sur l'année a été 23.70. Sa comparaison avec 25.19 et 23.70 - 25.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AHL-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AHL-PF a-t-elle été divisée ?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.22 et 0.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.22
- Ouverture
- 25.22
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Plus Bas
- 25.10
- Plus Haut
- 25.23
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- -0.83%
- Changement à 6 Mois
- 0.88%
- Changement Annuel
- 0.88%
