- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
Курс AHL-PF за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.10, а максимальная — 25.23.
Следите за динамикой ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHL-PF сегодня?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) сегодня оценивается на уровне 25.19. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHL-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD в настоящее время оценивается в 25.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.88% и USD. Отслеживайте движения AHL-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции AHL-PF?
Вы можете купить акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) по текущей цене 25.19. Ордера обычно размещаются около 25.19 или 25.49, тогда как 29 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHL-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHL-PF?
Инвестирование в ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD предполагает учет годового диапазона 23.70 - 25.53 и текущей цены 25.19. Многие сравнивают -0.83% и 0.88% перед размещением ордеров на 25.19 или 25.49. Изучайте ежедневные изменения цены AHL-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Самая высокая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) за последний год составила 25.53. Акции заметно колебались в пределах 23.70 - 25.53, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Самая низкая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) за год составила 23.70. Сравнение с текущими 25.19 и 23.70 - 25.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHL-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHL-PF?
В прошлом ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 0.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.22
- Open
- 25.22
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Low
- 25.10
- High
- 25.23
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.83%
- 6-месячное изменение
- 0.88%
- Годовое изменение
- 0.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%