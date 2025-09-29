КотировкиРазделы
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD

25.19 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHL-PF за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.10, а максимальная — 25.23.

Следите за динамикой ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHL-PF сегодня?

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) сегодня оценивается на уровне 25.19. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHL-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD в настоящее время оценивается в 25.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.88% и USD. Отслеживайте движения AHL-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции AHL-PF?

Вы можете купить акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) по текущей цене 25.19. Ордера обычно размещаются около 25.19 или 25.49, тогда как 29 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHL-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHL-PF?

Инвестирование в ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD предполагает учет годового диапазона 23.70 - 25.53 и текущей цены 25.19. Многие сравнивают -0.83% и 0.88% перед размещением ордеров на 25.19 или 25.49. Изучайте ежедневные изменения цены AHL-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Самая высокая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) за последний год составила 25.53. Акции заметно колебались в пределах 23.70 - 25.53, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Самая низкая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) за год составила 23.70. Сравнение с текущими 25.19 и 23.70 - 25.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHL-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHL-PF?

В прошлом ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 0.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.10 25.23
Годовой диапазон
23.70 25.53
Предыдущее закрытие
25.22
Open
25.22
Bid
25.19
Ask
25.49
Low
25.10
High
25.23
Объем
29
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
0.88%
Годовое изменение
0.88%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.