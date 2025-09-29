报价部分
货币 / AHL-PF
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD

25.19 USD 0.03 (0.12%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AHL-PF汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点25.10和高点25.23进行交易。

关注ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AHL-PF股票今天的价格是多少？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD股票今天的定价为25.19。它在-0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到29。AHL-PF的实时价格图表显示了这些更新。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD股票是否支付股息？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD目前的价值为25.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.88%和USD。实时查看图表以跟踪AHL-PF走势。

如何购买AHL-PF股票？

您可以以25.19的当前价格购买ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD股票。订单通常设置在25.19或25.49附近，而29和-0.12%显示市场活动。立即关注AHL-PF的实时图表更新。

如何投资AHL-PF股票？

投资ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD需要考虑年度范围23.70 - 25.53和当前价格25.19。许多人在以25.19或25.49下订单之前，会比较-0.83%和。实时查看AHL-PF价格图表，了解每日变化。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD的最高价格是25.53。在23.70 - 25.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD的绩效。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD股票的最低价格是多少？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD（AHL-PF）的最低价格为23.70。将其与当前的25.19和23.70 - 25.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHL-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHL-PF股票是什么时候拆分的？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.22和0.88%中可见。

日范围
25.10 25.23
年范围
23.70 25.53
前一天收盘价
25.22
开盘价
25.22
卖价
25.19
买价
25.49
最低价
25.10
最高价
25.23
交易量
29
日变化
-0.12%
月变化
-0.83%
6个月变化
0.88%
年变化
0.88%
