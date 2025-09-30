- Übersicht
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
Der Wechselkurs von AHL-PF hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.10 bis zu einem Hoch von 25.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHL-PF heute?
Die Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) notiert heute bei 25.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.22 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von AHL-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHL-PF Dividenden?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD wird derzeit mit 25.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHL-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHL-PF-Aktien?
Sie können Aktien von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) zum aktuellen Kurs von 25.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.19 oder 25.49 platziert, während 29 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHL-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHL-PF-Aktien?
Bei einer Investition in ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD müssen die jährliche Spanne 23.70 - 25.53 und der aktuelle Kurs 25.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.83% und 0.88%, bevor sie Orders zu 25.19 oder 25.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHL-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Der höchste Kurs von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.53. Innerhalb von 23.70 - 25.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Der niedrigste Kurs von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) im Laufe des Jahres betrug 23.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.19 und der Spanne 23.70 - 25.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHL-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHL-PF statt?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.22 und 0.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.22
- Eröffnung
- 25.22
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Tief
- 25.10
- Hoch
- 25.23
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- 0.88%
- Jahresänderung
- 0.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4