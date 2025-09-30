KurseKategorien
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD

25.19 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHL-PF hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.10 bis zu einem Hoch von 25.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AHL-PF heute?

Die Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) notiert heute bei 25.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.22 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von AHL-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AHL-PF Dividenden?

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD wird derzeit mit 25.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHL-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich AHL-PF-Aktien?

Sie können Aktien von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) zum aktuellen Kurs von 25.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.19 oder 25.49 platziert, während 29 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHL-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AHL-PF-Aktien?

Bei einer Investition in ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD müssen die jährliche Spanne 23.70 - 25.53 und der aktuelle Kurs 25.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.83% und 0.88%, bevor sie Orders zu 25.19 oder 25.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHL-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Der höchste Kurs von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.53. Innerhalb von 23.70 - 25.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Der niedrigste Kurs von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) im Laufe des Jahres betrug 23.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.19 und der Spanne 23.70 - 25.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHL-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AHL-PF statt?

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.22 und 0.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.10 25.23
Jahresspanne
23.70 25.53
Vorheriger Schlusskurs
25.22
Eröffnung
25.22
Bid
25.19
Ask
25.49
Tief
25.10
Hoch
25.23
Volumen
29
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
-0.83%
6-Monatsänderung
0.88%
Jahresänderung
0.88%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4