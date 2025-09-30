- Panoramica
AHL-PF: ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
Il tasso di cambio AHL-PF ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.10 e ad un massimo di 25.23.
Segui le dinamiche di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AHL-PF oggi?
Oggi le azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD sono prezzate a 25.19. Viene scambiato all'interno di -0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHL-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD pagano dividendi?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD è attualmente valutato a 25.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHL-PF.
Come acquistare azioni AHL-PF?
Puoi acquistare azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD al prezzo attuale di 25.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.19 o 25.49, mentre 29 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHL-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AHL-PF?
Investire in ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD implica considerare l'intervallo annuale 23.70 - 25.53 e il prezzo attuale 25.19. Molti confrontano -0.83% e 0.88% prima di effettuare ordini su 25.19 o 25.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHL-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Il prezzo massimo di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 25.53. All'interno di 23.70 - 25.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Il prezzo più basso di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PF) nel corso dell'anno è stato 23.70. Confrontandolo con gli attuali 25.19 e 23.70 - 25.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHL-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHL-PF?
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.22 e 0.88%.
- Chiusura Precedente
- 25.22
- Apertura
- 25.22
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Minimo
- 25.10
- Massimo
- 25.23
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- -0.83%
- Variazione Semestrale
- 0.88%
- Variazione Annuale
- 0.88%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4