AFYA: Afya Limited - Class A
15.96 USD 0.02 (0.13%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AFYA para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.83 e o mais alto foi 16.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Afya Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
15.83 16.09
Faixa anual
13.47 19.81
- Fechamento anterior
- 15.94
- Open
- 16.04
- Bid
- 15.96
- Ask
- 16.26
- Low
- 15.83
- High
- 16.09
- Volume
- 141
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 6.61%
- Mudança de 6 meses
- -11.04%
- Mudança anual
- -6.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh