通貨 / AFYA
AFYA: Afya Limited - Class A

15.96 USD 0.02 (0.13%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFYAの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり15.83の安値と16.09の高値で取引されました。

Afya Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.83 16.09
1年のレンジ
13.47 19.81
以前の終値
15.94
始値
16.04
買値
15.96
買値
16.26
安値
15.83
高値
16.09
出来高
141
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
6.61%
6ヶ月の変化
-11.04%
1年の変化
-6.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K