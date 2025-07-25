通貨 / AFYA
AFYA: Afya Limited - Class A
15.96 USD 0.02 (0.13%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFYAの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり15.83の安値と16.09の高値で取引されました。
Afya Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
15.83 16.09
1年のレンジ
13.47 19.81
- 以前の終値
- 15.94
- 始値
- 16.04
- 買値
- 15.96
- 買値
- 16.26
- 安値
- 15.83
- 高値
- 16.09
- 出来高
- 141
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 6.61%
- 6ヶ月の変化
- -11.04%
- 1年の変化
- -6.23%
