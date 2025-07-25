KurseKategorien
AFYA: Afya Limited - Class A

15.91 USD 0.05 (0.31%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFYA hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.90 bis zu einem Hoch von 15.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Afya Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.90 15.92
Jahresspanne
13.47 19.81
Vorheriger Schlusskurs
15.96
Eröffnung
15.91
Bid
15.91
Ask
16.21
Tief
15.90
Hoch
15.92
Volumen
7
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
6.28%
6-Monatsänderung
-11.32%
Jahresänderung
-6.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K