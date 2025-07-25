Währungen / AFYA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AFYA: Afya Limited - Class A
15.91 USD 0.05 (0.31%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFYA hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.90 bis zu einem Hoch von 15.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Afya Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFYA News
- BofA Securities hebt Kursziel für Afya auf 25,50 US-Dollar an
- Afya stock price target raised to $25.50 from $25 at BofA Securities
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- UBS upgrades Afya stock rating to Buy on strong operational momentum
- JPMorgan upgrades Afya stock rating to Overweight on solid performance
- Afya's Multiple Is Back To Reasonable Levels, But Market Saturation Is Real (NASDAQ:AFYA)
- Afya earnings beat by R$0.29, revenue fell short of estimates
- Afya Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AFYA)
- Afya Limited (AFYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lincoln Educational Services Corporation (LINC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Take-Two's Q1 Loss Narrows Year Over Year, Revenue Growth Continues
- Adtalem Global Education (ATGE) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Vasta Platform Limited (VSTA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Disney Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Best Growth Stocks to Buy for August 6th
- Morgan Stanley upgrades Afya stock rating to Overweight on strong earnings
- Best Growth Stocks to Buy for August 4th
- Perdoceo Education (PRDO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Best Growth Stocks to Buy for July 31st
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
- Best Growth Stocks to Buy for July 29th
- AFYA vs. LOPE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Is Afya (AFYA) Stock Undervalued Right Now?
Tagesspanne
15.90 15.92
Jahresspanne
13.47 19.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.96
- Eröffnung
- 15.91
- Bid
- 15.91
- Ask
- 16.21
- Tief
- 15.90
- Hoch
- 15.92
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 6.28%
- 6-Monatsänderung
- -11.32%
- Jahresänderung
- -6.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K