Валюты / AFYA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AFYA: Afya Limited - Class A
15.97 USD 0.30 (1.91%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFYA за сегодня изменился на 1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.68, а максимальная — 15.97.
Следите за динамикой Afya Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AFYA
- BofA Securities повышает целевую цену акций Afya до $25,50 с $25
- Afya stock price target raised to $25.50 from $25 at BofA Securities
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- UBS upgrades Afya stock rating to Buy on strong operational momentum
- JPMorgan upgrades Afya stock rating to Overweight on solid performance
- Afya's Multiple Is Back To Reasonable Levels, But Market Saturation Is Real (NASDAQ:AFYA)
- Afya earnings beat by R$0.29, revenue fell short of estimates
- Afya Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AFYA)
- Afya Limited (AFYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lincoln Educational Services Corporation (LINC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Take-Two's Q1 Loss Narrows Year Over Year, Revenue Growth Continues
- Adtalem Global Education (ATGE) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Vasta Platform Limited (VSTA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Disney Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Best Growth Stocks to Buy for August 6th
- Morgan Stanley upgrades Afya stock rating to Overweight on strong earnings
- Best Growth Stocks to Buy for August 4th
- Perdoceo Education (PRDO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Best Growth Stocks to Buy for July 31st
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
- Best Growth Stocks to Buy for July 29th
- AFYA vs. LOPE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Is Afya (AFYA) Stock Undervalued Right Now?
Дневной диапазон
15.68 15.97
Годовой диапазон
13.47 19.81
- Предыдущее закрытие
- 15.67
- Open
- 15.82
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- Low
- 15.68
- High
- 15.97
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- 1.91%
- Месячное изменение
- 6.68%
- 6-месячное изменение
- -10.98%
- Годовое изменение
- -6.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.