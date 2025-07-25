Devises / AFYA
AFYA: Afya Limited - Class A
15.82 USD 0.14 (0.88%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFYA a changé de -0.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.81 et à un maximum de 16.00.
Suivez la dynamique Afya Limited - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
15.81 16.00
Range Annuel
13.47 19.81
- Clôture Précédente
- 15.96
- Ouverture
- 15.99
- Bid
- 15.82
- Ask
- 16.12
- Plus Bas
- 15.81
- Plus Haut
- 16.00
- Volume
- 137
- Changement quotidien
- -0.88%
- Changement Mensuel
- 5.68%
- Changement à 6 Mois
- -11.82%
- Changement Annuel
- -7.05%
