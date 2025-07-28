Divisas / AFYA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AFYA: Afya Limited - Class A
15.94 USD 0.03 (0.19%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFYA de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.85, mientras que el máximo ha alcanzado 16.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Afya Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFYA News
- BofA Securities eleva precio objetivo de Afya a $25.50 desde $25
- Objetivo de precio de las acciones de Afya elevado a 25,50 dólares desde 25 dólares por BofA Securities
- Afya stock price target raised to $25.50 from $25 at BofA Securities
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- UBS upgrades Afya stock rating to Buy on strong operational momentum
- JPMorgan upgrades Afya stock rating to Overweight on solid performance
- Afya's Multiple Is Back To Reasonable Levels, But Market Saturation Is Real (NASDAQ:AFYA)
- Afya earnings beat by R$0.29, revenue fell short of estimates
- Afya Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AFYA)
- Afya Limited (AFYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lincoln Educational Services Corporation (LINC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Take-Two's Q1 Loss Narrows Year Over Year, Revenue Growth Continues
- Adtalem Global Education (ATGE) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Vasta Platform Limited (VSTA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Disney Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Best Growth Stocks to Buy for August 6th
- Morgan Stanley upgrades Afya stock rating to Overweight on strong earnings
- Best Growth Stocks to Buy for August 4th
- Perdoceo Education (PRDO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Best Growth Stocks to Buy for July 31st
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
- Best Growth Stocks to Buy for July 29th
- AFYA vs. LOPE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
Rango diario
15.85 16.14
Rango anual
13.47 19.81
- Cierres anteriores
- 15.97
- Open
- 15.93
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Low
- 15.85
- High
- 16.14
- Volumen
- 216
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 6.48%
- Cambio a 6 meses
- -11.15%
- Cambio anual
- -6.35%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B