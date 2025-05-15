Moedas / ADSE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC
8.73 USD 0.12 (1.36%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADSE para hoje mudou para -1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.57 e o mais alto foi 9.03.
Veja a dinâmica do par de moedas ADS-TEC ENERGY PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADSE Notícias
- ADS-TEC Energy Announces Membership in Alabama Mobility and Power Consortium
- ADS-TEC Energy Expands Into Austria - First Major Orders Already Secured
- Alabama dealerships introduce ultra-fast EV charging
- D. Boral Capital Acted as Exclusive Placement Agent to ADS-TEC Energy (Nasdaq: ADSE) in connection with its up to $50.0 Million Registered Direct Offering
Faixa diária
8.57 9.03
Faixa anual
7.89 16.35
- Fechamento anterior
- 8.85
- Open
- 8.99
- Bid
- 8.73
- Ask
- 9.03
- Low
- 8.57
- High
- 9.03
- Volume
- 102
- Mudança diária
- -1.36%
- Mudança mensal
- -31.26%
- Mudança de 6 meses
- -41.25%
- Mudança anual
- -34.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh