Devises / ADSE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC
9.33 USD 0.58 (6.63%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADSE a changé de 6.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.36 et à un maximum de 9.77.
Suivez la dynamique ADS-TEC ENERGY PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADSE Nouvelles
- ADS-TEC Energy Announces Membership in Alabama Mobility and Power Consortium
- ADS-TEC Energy Expands Into Austria - First Major Orders Already Secured
- Alabama dealerships introduce ultra-fast EV charging
- D. Boral Capital Acted as Exclusive Placement Agent to ADS-TEC Energy (Nasdaq: ADSE) in connection with its up to $50.0 Million Registered Direct Offering
Range quotidien
8.36 9.77
Range Annuel
7.89 16.35
- Clôture Précédente
- 8.75
- Ouverture
- 8.45
- Bid
- 9.33
- Ask
- 9.63
- Plus Bas
- 8.36
- Plus Haut
- 9.77
- Volume
- 608
- Changement quotidien
- 6.63%
- Changement Mensuel
- -26.54%
- Changement à 6 Mois
- -37.21%
- Changement Annuel
- -29.95%
20 septembre, samedi