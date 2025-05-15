Valute / ADSE
ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC
9.33 USD 0.58 (6.63%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADSE ha avuto una variazione del 6.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.36 e ad un massimo di 9.77.
Segui le dinamiche di ADS-TEC ENERGY PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADSE News
- ADS-TEC Energy Announces Membership in Alabama Mobility and Power Consortium
- ADS-TEC Energy Expands Into Austria - First Major Orders Already Secured
- Alabama dealerships introduce ultra-fast EV charging
- D. Boral Capital Acted as Exclusive Placement Agent to ADS-TEC Energy (Nasdaq: ADSE) in connection with its up to $50.0 Million Registered Direct Offering
Intervallo Giornaliero
8.36 9.77
Intervallo Annuale
7.89 16.35
- Chiusura Precedente
- 8.75
- Apertura
- 8.45
- Bid
- 9.33
- Ask
- 9.63
- Minimo
- 8.36
- Massimo
- 9.77
- Volume
- 608
- Variazione giornaliera
- 6.63%
- Variazione Mensile
- -26.54%
- Variazione Semestrale
- -37.21%
- Variazione Annuale
- -29.95%
20 settembre, sabato