ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC

8.39 USD 0.69 (7.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADSE за сегодня изменился на -7.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.89, а максимальная — 9.27.

Следите за динамикой ADS-TEC ENERGY PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.89 9.27
Годовой диапазон
7.89 16.35
Предыдущее закрытие
9.08
Open
9.27
Bid
8.39
Ask
8.69
Low
7.89
High
9.27
Объем
325
Дневное изменение
-7.60%
Месячное изменение
-33.94%
6-месячное изменение
-43.54%
Годовое изменение
-37.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.