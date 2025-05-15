Валюты / ADSE
ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC
8.39 USD 0.69 (7.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADSE за сегодня изменился на -7.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.89, а максимальная — 9.27.
Следите за динамикой ADS-TEC ENERGY PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADSE
- ADS-TEC Energy Announces Membership in Alabama Mobility and Power Consortium
- ADS-TEC Energy Expands Into Austria - First Major Orders Already Secured
- Alabama dealerships introduce ultra-fast EV charging
- D. Boral Capital Acted as Exclusive Placement Agent to ADS-TEC Energy (Nasdaq: ADSE) in connection with its up to $50.0 Million Registered Direct Offering
Дневной диапазон
7.89 9.27
Годовой диапазон
7.89 16.35
- Предыдущее закрытие
- 9.08
- Open
- 9.27
- Bid
- 8.39
- Ask
- 8.69
- Low
- 7.89
- High
- 9.27
- Объем
- 325
- Дневное изменение
- -7.60%
- Месячное изменение
- -33.94%
- 6-месячное изменение
- -43.54%
- Годовое изменение
- -37.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.