クォートセクション
通貨 / ADSE
株に戻る

ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC

8.75 USD 0.10 (1.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADSEの今日の為替レートは、-1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり8.44の安値と9.03の高値で取引されました。

ADS-TEC ENERGY PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADSE News

1日のレンジ
8.44 9.03
1年のレンジ
7.89 16.35
以前の終値
8.85
始値
8.99
買値
8.75
買値
9.05
安値
8.44
高値
9.03
出来高
360
1日の変化
-1.13%
1ヶ月の変化
-31.10%
6ヶ月の変化
-41.12%
1年の変化
-34.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K