通貨 / ADSE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC
8.75 USD 0.10 (1.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADSEの今日の為替レートは、-1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり8.44の安値と9.03の高値で取引されました。
ADS-TEC ENERGY PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADSE News
- ADS-TEC Energy Announces Membership in Alabama Mobility and Power Consortium
- ADS-TEC Energy Expands Into Austria - First Major Orders Already Secured
- Alabama dealerships introduce ultra-fast EV charging
- D. Boral Capital Acted as Exclusive Placement Agent to ADS-TEC Energy (Nasdaq: ADSE) in connection with its up to $50.0 Million Registered Direct Offering
1日のレンジ
8.44 9.03
1年のレンジ
7.89 16.35
- 以前の終値
- 8.85
- 始値
- 8.99
- 買値
- 8.75
- 買値
- 9.05
- 安値
- 8.44
- 高値
- 9.03
- 出来高
- 360
- 1日の変化
- -1.13%
- 1ヶ月の変化
- -31.10%
- 6ヶ月の変化
- -41.12%
- 1年の変化
- -34.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K