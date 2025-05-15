Währungen / ADSE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC
8.75 USD 0.10 (1.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADSE hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.44 bis zu einem Hoch von 9.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADS-TEC ENERGY PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADSE News
- ADS-TEC Energy Announces Membership in Alabama Mobility and Power Consortium
- ADS-TEC Energy Expands Into Austria - First Major Orders Already Secured
- Alabama dealerships introduce ultra-fast EV charging
- D. Boral Capital Acted as Exclusive Placement Agent to ADS-TEC Energy (Nasdaq: ADSE) in connection with its up to $50.0 Million Registered Direct Offering
Tagesspanne
8.44 9.03
Jahresspanne
7.89 16.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.85
- Eröffnung
- 8.99
- Bid
- 8.75
- Ask
- 9.05
- Tief
- 8.44
- Hoch
- 9.03
- Volumen
- 360
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- -31.10%
- 6-Monatsänderung
- -41.12%
- Jahresänderung
- -34.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K