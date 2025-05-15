통화 / ADSE
ADSE: ADS-TEC ENERGY PLC
9.33 USD 0.58 (6.63%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADSE 환율이 오늘 6.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.36이고 고가는 9.77이었습니다.
ADS-TEC ENERGY PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.36 9.77
년간 변동
7.89 16.35
- 이전 종가
- 8.75
- 시가
- 8.45
- Bid
- 9.33
- Ask
- 9.63
- 저가
- 8.36
- 고가
- 9.77
- 볼륨
- 608
- 일일 변동
- 6.63%
- 월 변동
- -26.54%
- 6개월 변동
- -37.21%
- 년간 변동율
- -29.95%
20 9월, 토요일