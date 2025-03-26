Moedas / ACRV
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.66 USD 0.10 (6.41%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACRV para hoje mudou para 6.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.57 e o mais alto foi 1.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Acrivon Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.57 1.67
Faixa anual
1.05 8.74
- Fechamento anterior
- 1.56
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.57
- High
- 1.67
- Volume
- 198
- Mudança diária
- 6.41%
- Mudança mensal
- 26.72%
- Mudança de 6 meses
- -16.58%
- Mudança anual
- -76.45%
