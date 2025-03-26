Валюты / ACRV
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.55 USD 0.04 (2.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACRV за сегодня изменился на 2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.56.
Следите за динамикой Acrivon Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACRV
- Аналитик Citizens подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Acrivon
- Citizens analyst reiterates Market Outperform rating on Acrivon stock
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Acrivon Therapeutics stock
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Insurance broker Acrisure valued at $32 billion in funding round led by Bain Capital
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Acrivon Therapeutics stock
- Acrivon Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Дневной диапазон
1.47 1.56
Годовой диапазон
1.05 8.74
- Предыдущее закрытие
- 1.51
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.47
- High
- 1.56
- Объем
- 545
- Дневное изменение
- 2.65%
- Месячное изменение
- 18.32%
- 6-месячное изменение
- -22.11%
- Годовое изменение
- -78.01%
