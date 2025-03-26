QuotazioniSezioni
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc

1.63 USD 0.04 (2.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACRV ha avuto una variazione del -2.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.63 e ad un massimo di 1.69.

Segui le dinamiche di Acrivon Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.63 1.69
Intervallo Annuale
1.05 8.74
Chiusura Precedente
1.67
Apertura
1.68
Bid
1.63
Ask
1.93
Minimo
1.63
Massimo
1.69
Volume
431
Variazione giornaliera
-2.40%
Variazione Mensile
24.43%
Variazione Semestrale
-18.09%
Variazione Annuale
-76.88%
21 settembre, domenica