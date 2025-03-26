Valute / ACRV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.63 USD 0.04 (2.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACRV ha avuto una variazione del -2.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.63 e ad un massimo di 1.69.
Segui le dinamiche di Acrivon Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACRV News
- L’analista di Citizens conferma il rating Market Outperform per il titolo Acrivon
- Citizens analyst reiterates Market Outperform rating on Acrivon stock
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Acrivon Therapeutics stock
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Insurance broker Acrisure valued at $32 billion in funding round led by Bain Capital
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Acrivon Therapeutics stock
- Acrivon Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Intervallo Giornaliero
1.63 1.69
Intervallo Annuale
1.05 8.74
- Chiusura Precedente
- 1.67
- Apertura
- 1.68
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Minimo
- 1.63
- Massimo
- 1.69
- Volume
- 431
- Variazione giornaliera
- -2.40%
- Variazione Mensile
- 24.43%
- Variazione Semestrale
- -18.09%
- Variazione Annuale
- -76.88%
21 settembre, domenica