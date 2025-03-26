通貨 / ACRV
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.67 USD 0.11 (7.05%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACRVの今日の為替レートは、7.05%変化しました。日中、通貨は1あたり1.57の安値と1.69の高値で取引されました。
Acrivon Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACRV News
- シティズンズ・アナリスト、アクリボン株に対する「市場アウトパフォーム」評価を再確認
- Citizens analyst reiterates Market Outperform rating on Acrivon stock
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Acrivon Therapeutics stock
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Insurance broker Acrisure valued at $32 billion in funding round led by Bain Capital
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Acrivon Therapeutics stock
- Acrivon Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
1日のレンジ
1.57 1.69
1年のレンジ
1.05 8.74
- 以前の終値
- 1.56
- 始値
- 1.58
- 買値
- 1.67
- 買値
- 1.97
- 安値
- 1.57
- 高値
- 1.69
- 出来高
- 333
- 1日の変化
- 7.05%
- 1ヶ月の変化
- 27.48%
- 6ヶ月の変化
- -16.08%
- 1年の変化
- -76.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K