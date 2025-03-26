货币 / ACRV
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.57 USD 0.02 (1.29%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACRV汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点1.53和高点1.66进行交易。
关注Acrivon Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ACRV新闻
- Citizens分析师重申Acrivon股票的"市场表现优于大盘"评级
- Citizens analyst reiterates Market Outperform rating on Acrivon stock
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Acrivon Therapeutics stock
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Insurance broker Acrisure valued at $32 billion in funding round led by Bain Capital
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Acrivon Therapeutics stock
- Acrivon Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
日范围
1.53 1.66
年范围
1.05 8.74
- 前一天收盘价
- 1.55
- 开盘价
- 1.54
- 卖价
- 1.57
- 买价
- 1.87
- 最低价
- 1.53
- 最高价
- 1.66
- 交易量
- 511
- 日变化
- 1.29%
- 月变化
- 19.85%
- 6个月变化
- -21.11%
- 年变化
- -77.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值