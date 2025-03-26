Divisas / ACRV
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.56 USD 0.01 (0.65%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACRV de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.53, mientras que el máximo ha alcanzado 1.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Acrivon Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACRV News
- Analista de Citizens reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Acrivon
- Analista de Citizens reitera calificación de Superar al Mercado para Acrivon
- Citizens analyst reiterates Market Outperform rating on Acrivon stock
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Acrivon Therapeutics stock
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Insurance broker Acrisure valued at $32 billion in funding round led by Bain Capital
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Acrivon Therapeutics stock
- Acrivon Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Rango diario
1.53 1.66
Rango anual
1.05 8.74
- Cierres anteriores
- 1.55
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.53
- High
- 1.66
- Volumen
- 670
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- 19.08%
- Cambio a 6 meses
- -21.61%
- Cambio anual
- -77.87%
