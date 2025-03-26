Währungen / ACRV
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.67 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACRV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.64 bis zu einem Hoch von 1.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acrivon Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.64 1.69
Jahresspanne
1.05 8.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.67
- Eröffnung
- 1.68
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Tief
- 1.64
- Hoch
- 1.69
- Volumen
- 224
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 27.48%
- 6-Monatsänderung
- -16.08%
- Jahresänderung
- -76.31%
