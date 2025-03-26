Devises / ACRV
ACRV: Acrivon Therapeutics Inc
1.63 USD 0.04 (2.40%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACRV a changé de -2.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.63 et à un maximum de 1.69.
Suivez la dynamique Acrivon Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ACRV Nouvelles
- Citizens analyst reiterates Market Outperform rating on Acrivon stock
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Acrivon Therapeutics stock
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Insurance broker Acrisure valued at $32 billion in funding round led by Bain Capital
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Acrivon Therapeutics stock
- Acrivon Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Range quotidien
1.63 1.69
Range Annuel
1.05 8.74
- Clôture Précédente
- 1.67
- Ouverture
- 1.68
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Plus Bas
- 1.63
- Plus Haut
- 1.69
- Volume
- 431
- Changement quotidien
- -2.40%
- Changement Mensuel
- 24.43%
- Changement à 6 Mois
- -18.09%
- Changement Annuel
- -76.88%
20 septembre, samedi