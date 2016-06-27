Testador de estratégias (pergunta para o futuro) - página 5
Será possível definir programmaticamente o tipo de agente - Local/Remoto ?
Porquê?
A utilização desta opção seria útil na organização da distribuição de registos de programas MQL durante os testes, limitação de chamadas de funções a partir de módulos DLL externos, etc.
IMHO Se o conceito do testador for tal que o possa utilizar em diferentes modos, então existe a necessidade ou o desejo de definir estes modos de forma programática.
1. A encadernação precoce não permitirá o carregamento ex5 em agentes remotos utilizando funções importadas de uma DLL
2) Os testes devem ser feitos exactamente da mesma forma, tanto em agentes locais como remotos. Caso contrário, estamos todos a favor de alguns resultados milagrosos
Na minha prática utilizo sempre as mensagens de registo alargado ao abrir e modificar posições/ordens.
É claro que, como acontece, o próprio terminal também produz a sua própria informação sobre o evento. Mas em muitos casos esta informação é desnecessária.
É importante exactamente para monitorizar mensagens de teste (claro, não estamos a falar de registos reais).
porque temos demasiadas mensagens + as nossas próprias mensagens e o registo resultante duplica.
Portanto, existe um pedido para tornar a saída de mensagens de teste configuráveis (possibilidade de desligar a saída para alguns eventos e substituição por cadeias de caracteres definidas pelo utilizador)
Para começar, penso que será suficiente desactivar a exibição de mensagens para diferentes tipos de eventos comerciais (ler diferentes funções) no testador.
Isto pode ser feito através da criação e preenchimento da estrutura do comportamento do testador (do tipo _TesterInfo) para diferentes eventos comerciais.
Ou, em alternativa
Uma vez que o meu critério "Custom max" (assim como muitos outros, tenho a certeza) consiste em vários indicadores personalizados,
que eu queria ver não só em modo de passagem única, mas também durante a optimização.
Para que se possa realmente ver qual o parâmetro que fez aumentar o "Custom max" numa ou noutra passagem.
E não só por causa disto. Tenho a certeza de que muitas pessoas partilharão a minha opinião de que durante a optimização dos parâmetros seria desejável seguir indicadores como estes:
- diferentes tipos de drawdowns
- rácio percentual de negócios rentáveis sobre negócios deficitários (em direcções diferentes)
- estabilidade
- regressão linear da linha de crescimento do equilíbrio (lembrar o tema)
- critério de qualidade dos negócios como a relação entre os pontos e o tempo da posição aberta
etc ... cada um tem o seu próprio desenvolvimento de indicadores ...
Gostaria de perguntar aos criadores...
Existe alguma esperança de que esta opção útil esteja um dia disponível?
Não está claro no seu posto - conhece a função OnTester().
Não só sei, como considero esta inovação quase metade do valor total da nova versão de MT.
Estou muito interessado (e tenho a certeza não só eu, mas muitas pessoas) na questão principal cuja essência foi descrita há pouco...
Diga-me, por favor, há alguma esperança?
É estranho, como não é claro. Descrevi explicitamente no início sobre "custom max" que está directamente ligado ao OnTester().
Não só sei, como considero esta inovação quase metade do valor total da nova versão de MT.
Estou muito interessado (e tenho a certeza não só eu, mas muitas pessoas) na questão principal cuja essência foi descrita há pouco...
Diga-me, por favor, há alguma esperança?
Portanto, implemente o cálculo da sua própria função de aptidão física no OnTester, e optimize com ele. Ou não será essa a questão? Existe uma coluna separada para valores OnTester() no relatório "Resultados da optimização".
Portanto, implemente a sua própria função de aptidão física no OnTester e optimize com ela. Ou a questão não é sobre isso? Para os valores da função OnTester() é emitida uma coluna separada no relatório "Resultados da optimização".
Queria realmente ver, para além do resultado, muitos outros indicadores úteis, que não estão no conjunto padrão. Assim como os realmente desenvolvidos, que muitos, tenho a certeza, têm.
A minha fórmula de cálculo "custom max" consiste numa combinação de 7 indicadores diferentes (tenho a certeza que como muitos). Cada passagem "custom max" cresce mais e mais, e para verificar que indicadores estão a melhorar, tenho de parar a optimização e olhar para uma única passagem, nenhuma outra forma (((
Abra a possibilidade de visualizar qualquer um dos seus indicadores desenvolvidos sem parar a optimização, directamente nas colunas separadas (activadas/desactivadas).
Todos os comerciantes lhe agradecerão e curvar-se-ão perante si por isso. Tenho a certeza que não há ninguém que o considere supérfluo.
Diga-me, há alguma esperança? Ou será que não vale a pena o incómodo...