Testador de estratégias (pergunta para o futuro) - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Renat, pode dizer-nos mais sobre a funcionalidade do testador? Será possível carregar dados de gráficos e tratar dados dos seus próprios ficheiros de texto, por exemplo?
Não é possível carregar gráficos personalizados - apenas o histórico da conta de negociação é utilizado.
Todas as operações de arquivo funcionam - é possível ler os sinais deles sem qualquer problema.
Espero que na próxima semana publiquemos mais informações sobre o testador + screenshots.
Outra questão: será possível definir não uma variável como parâmetro de optimização, mas, por exemplo, um conjunto de milhares de elementos (utilizando um algoritmo genético, claro)?
Existem planos para chamar o auto-optimizador ao Expert Advisor? Por exemplo, precisamos de avaliar a rentabilidade do Expert Advisor durante um longo período, desde que este seja regularmente re-optimizado. Agora ou é um trabalho manual meticuloso ou um trabalho longo para enfiar o algoritmo e as citações num pacote matemático. Assim, a possibilidade de testar (ou mesmo optimizar) uma estratégia jogando não só com valores de variáveis, mas também com regras de optimização (por exemplo, para seleccionar o período de optimização) - isso seria um avanço...
Haverá uma "visualização" no testador de estratégias?
Renat, onde está o testador multi-divisas? No meu testador, existe apenas uma opção de par.
Sim, a próxima construção exibirá as transacções no gráfico com o comando "Open on Chart", mas a visualização rltime virá mais tarde.
Saiu outra construção de 273 e não consegui encontrar a exposição comercial.
Dê uma olhada no comando "Open chart":
Veja-se o comando"Abrir gráfico":