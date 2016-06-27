Testador de estratégias (pergunta para o futuro) - página 3

BoSyA писал(а) # :
Renat, pode dizer-nos mais sobre a funcionalidade do testador? Será possível carregar dados de gráficos e tratar dados dos seus próprios ficheiros de texto, por exemplo?

Não é possível carregar gráficos personalizados - apenas o histórico da conta de negociação é utilizado.

Todas as operações de arquivo funcionam - é possível ler os sinais deles sem qualquer problema.


Espero que na próxima semana publiquemos mais informações sobre o testador + screenshots.

 
Existem planos para chamar o auto-optimizador ao Expert Advisor? Por exemplo, precisamos de avaliar a rentabilidade do Expert Advisor durante um longo período, desde que este seja regularmente re-optimizado. Agora ou é um trabalho manual meticuloso ou um trabalho longo para enfiar o algoritmo e as citações num pacote matemático. Assim, a possibilidade de testar (ou mesmo optimizar) uma estratégia jogando não só com valores de variáveis, mas também com regras de optimização (por exemplo, para seleccionar o período de optimização) - isso seria um avanço...
 

Outra questão: será possível definir não uma variável como parâmetro de optimização, mas, por exemplo, um conjunto de milhares de elementos (utilizando um algoritmo genético, claro)?

sereganlp:
Junte-se a este desejo. Fazer a optimização à medida que se negoceia a partir da EA facilitaria a vida.
 
Haverá "visualização" implementada no testador de estratégias?
 
PSIH:
Haverá uma "visualização" no testador de estratégias?

Sim, a próxima construção exibirá as transacções no gráfico com o comando "Open on Chart", mas a visualização rltime virá mais tarde.
 
papaklass:

Renat, onde está o testador multi-divisas? No meu testador, existe apenas uma opção de par.

Especificar no código EA em que instrumentos negociar - o testador permite agora negociar em qualquer instrumento, e não apenas no especificado/seleccionado.
 
Renat:
A próxima construção de 273 está fora, mas ainda não encontrei a exposição dos ofícios.
 
1Serg:
Dê uma olhada no comando "Open chart":


 
Renat:

Obrigada, eu fiz. :)
