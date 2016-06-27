Testador de estratégias (pergunta para o futuro) - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Veja-se o comando"Abrir gráfico":
Funciona bem, só que na minha opinião o período de tempo não testado é melhor escondido, pois o botão "Home" no início dos testes era muito útil...
Além disso, não há duplo clique na ordem --> mover-se para um lugar no gráfico (como era antes)
Posso agora apenas listar os instrumentos financeiros na EA e a EA irá negociar com eles, certo? Exemplo: tenho um EA que abre e fecha comércios em 2 cruzes de MA. Posso enumerar os pares de moedas no início da EA, e ela (a EA) irá negociar com elas? Ou tenho de prescrever no meu Expert Advisor a análise de gráficos de diferentes pares de moedas e com base nesta análise, o Expert Advisor abrirá negócios. Certo?
O próprio Conselheiro Especialista deve aceder aos instrumentos financeiros desejados (mesmo todos eles), analisá-los (consultar a sua história, os seus indicadores) e fazer acordos sobre quaisquer símbolos.
O Consultor Especialista não precisa de ser informado do exterior sobre o que deve negociar - deve levar o que quer, tanto no comércio real (isto também estava no MT4), como no testador (isto apareceu no MT5).
No MetaTrader 5, os testes com múltiplas moedas estão a funcionar de forma transparente - todos os dados sobre outros símbolos são fornecidos a pedido do Expert Advisor. Ou seja, o modo "querê-lo e obtê-lo" funciona sem a necessidade de operações manuais fora de "activar símbolos 1,2,3".
Renat, é difícil fazer com que o testador lhe permita seleccionar vários pares de moedas ao mesmo tempo? Deixem-me explicar porque é que é necessário. Existe um certo algoritmo. Quero verificar o seu trabalho com diferentes moedas, porque todas as moedas têm uma comercialidade diferente. Assim, Take's diferentes, Stops e assim por diante. Agora preciso de executar o meu algoritmo no testador para cada moeda e registar os resultados. Gostaria de seleccionar as moedas necessárias no testador e optimizá-las com a apresentação dos resultados para cada par de moedas. Seria conveniente - se o definir para a noite e for para a cama, obterei resultados para todas as moedas ao mesmo tempo de manhã.
Gostaria de ver todos os ofícios na tabela.
O que quer dizer com isso?
ps: não temos um expansor da mente
O que quer dizer?
ps: não temos um expansor de consciência
:)
A segunda fotografia mostra que TotalTraders = 1985. O ficheiro TesterGraphReport2010.05.13.csv tem 3856 entradas/transacções.
E há 4482 transacções no relatório.
Já tenho o gráfico desenhado. Zoom máximo de ajuda. Agora todos os ofícios são visíveis.
:)
Na segunda fotografia pode ver-se que TotalTraders = 1985, e há cerca de 40 no gráfico. O ficheiro TesterGraphReport2010.05.13.csv tem 3856 entradas/transacções.
E há 4482 ofícios no relatório.
Indique a sua pergunta da forma mais precisa possível, por favor.
Formule a sua pergunta com a maior precisão possível, por favor.
OK.
Farei os preparativos através do Service Desk amanhã.