MetaEditor. Problemas e soluções. - página 6
Olá! depois de ter instalado MQL5 encontrei alguns defeitos na exibição de textos de programas durante a edição. Quando selecciono o cursor, a posição do texto muda, aparecem novos caracteres no teclado e não na posição do cursor. Reinstalar o software não ajuda. Como posso resolver o problema?
A fonte que seleccionou não é mono-branca.
Por favor mude a sua definição de fonte para Courier New com um tamanho de fonte de 10 pontos.
Pode dizer-me se pode utilizar a carteira de encomendas no comércio (pela EA)?
Pode, mas não no testador de estratégias comerciais.
De momento são poucos (há Alpari em modo de teste) a oferecerem pilhas de divisas.
O que falta no depurador é um contador de passos. E um parâmetro predefinido para fazer a primeira pausa num determinado passo.
As quebras são actualmente incondicionais, mas podemos trabalhar em torno desta limitação usando DebugBreak().
Tudo isso é assim, mas enfrentei uma situação em que há muitas chamadas de uma classe universal descritas num ficheiro a ser ligado. E diferentes condições causam chamadas para células de matriz inexistentes desta classe. O programa em si contém milhares de passos de algoritmos, por isso é muito difícil rastrear em que passo uma falha ocorre usando DebugBreak()+F11.
É claro que saí da situação à moda antiga (com impressões e adivinhações lógicas). Mas o custo disto, muitas horas de trabalho. O principal problema não estava em que função deu um erro, mas em que função não calculou correctamente o valor que depois leva a um erro noutra função. Ou seja, não precisávamos do ponto de erro em si, mas do conhecimento do que estava a acontecer mesmo antes dele.
É por isso que precisamos de um rastreador interno passo a passo e da capacidade de ir ao passo especificado imediatamente após um novo começo (tendo rebobinado todos os anteriores).
Referia-me a essa construção:
Sim, é disso que estou a falar também. A sua colocação em cada linha de 5.000 linhas de código é um problema. E a localização intermédia não funcionou porque a referência está constantemente a saltar entre os inlúdios, pelo que não foi possível fazer uma primeira estimativa aproximada para uma localização mais precisa.
Descrevi esta sobrecarga no início do ficheiro:
mas se o chamar de forma invisível (em debugger), antes de cada expressão seria muito fixe.
O PS corrigiu o código.
O MetaEditor 4 tinha uma solução engenhosa para colocar a janela de ajuda na janela de ferramentas, a ajuda estava sempre à mão, mesmo na janela de edição de texto. A janela de ajuda também poderia ser colocada no MetaEditor 5?