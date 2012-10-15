MetaEditor. Problemas e soluções. - página 2
exemplo de digitação (){} e o resultado é (){})
Tenho um problema, passei muito tempo a trabalhar num estilo seguro, como resultado o parêntesis de fecho é colocado reflexivamente.
Desenvolvi este reflexo para evitar perder o parêntesis, abrindo-o imediatamente para o fechar e depois introduzir a informação desejada no bloco.
Em quatro não há problemas, mas cinco sobem constantemente tal erro (){}),
Eu próprio fecho os parênteses e eu também me ajudo, pelo que um parênteses é desnecessário.
Também a subida constante aqui é um tal erro ();) deveria ser (); também, em geral, esse movimento reflexivo.
Não posso fazer nada comigo próprio, pois trabalho assim durante muito tempo, e imprimo bastante fluentemente,
Como resultado, no fim da linha vejo algum lixo com muitos parênteses extra em vez do código normal. É muito irritante.
Este é apenas um caso quando o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções.
Aconselhar como lidar com o assunto.
Caros programadores, como podemos desactivar (se possível) a autoprescrição de parênteses de fecho ?????????????????
Ferramentas - Opções - Inserir() e fechar } ] ) ' "
Realmente, se nada ajudar, leia a ajuda.
Muito obrigado pela resposta, embora a solução pareça óbvia, mas eu próprio ainda não a encontrei,
talvez seja porque quando se pressiona F1 em ME, obtém-se esta ajuda:
e o manual de que fala está escondido sob o botão [help][helpcall].
e o resultado é este tutorial:
Eu nem sabia que estava lá antes, porque estive sempre apenas a carregar nas teclas, não usando o rato.
(perdoai-me por vos explicar o óbvio, vós sabeis que o faço por aqueles que vêm depois).
O manual MQL5 abre premindo F1 no código a ser editado. O manual do MetaEditor abre premindo a mesma tecla quando o foco é sobre outros elementos da interface.
F1 só trará ajuda à MQL5 se premida na janela de edição de código.
Se premir F1 em qualquer outra janela, aparecerá a ajuda contextual do próprio editor.
Muito obrigado, agora que já pontilhou todos os i's.
SZZ A propósito, agora que todos estão aqui,
Penso que foi anunciado que o texto pode ser minimizado no tabuleiro, porque não e será implementado mais tarde?
parece que foi anunciado que o texto poderia ser minimizado para a bandeja, porque não e será implementado mais tarde?
O que quer dizer?
Como feito em alguns editores,
destaca-se uma secção do texto, pressiona-se uma tecla de função e o texto desaparece,
as linhas retraem-se e as margens aparecem +
que, quando se clica nele, tudo volta à vida,
essas linhas não vão a lado nenhum, apenas desabam e desaparecem apenas visualmente.
Pode, por exemplo, fazer cair o corpo de uma função, deixando apenas a declaração visível.