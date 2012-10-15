MetaEditor. Problemas e soluções. - página 2

Caros programadores, como é possível desactivar (se possível) o parêntese de fecho automático ?????????????????

exemplo de digitação (){} e o resultado é (){})

Tenho um problema, passei muito tempo a trabalhar num estilo seguro, como resultado o parêntesis de fecho é colocado reflexivamente.

Desenvolvi este reflexo para evitar perder o parêntesis, abrindo-o imediatamente para o fechar e depois introduzir a informação desejada no bloco.

Em quatro não há problemas, mas cinco sobem constantemente tal erro (){}),

Eu próprio fecho os parênteses e eu também me ajudo, pelo que um parênteses é desnecessário.

Também a subida constante aqui é um tal erro ();) deveria ser (); também, em geral, esse movimento reflexivo.

Não posso fazer nada comigo próprio, pois trabalho assim durante muito tempo, e imprimo bastante fluentemente,

Como resultado, no fim da linha vejo algum lixo com muitos parênteses extra em vez do código normal. É muito irritante.

Este é apenas um caso quando o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções.

Aconselhar como lidar com o assunto.

 
Urain:
Caros programadores, como podemos desactivar (se possível) a autoprescrição de parênteses de fecho ?????????????????

exemplo de digitação (){} e o resultado é (){})

Ferramentas - Opções - Inserir() e fechar } ] ) ' "

 

Realmente, se nada ajudar, leia a ajuda.

 
Rosh:

Realmente, se nada ajudar, leia a ajuda.


Muito obrigado pela resposta, embora a solução pareça óbvia, mas eu próprio ainda não a encontrei,

talvez seja porque quando se pressiona F1 em ME, obtém-se esta ajuda:


e o manual de que fala está escondido sob o botão [help][helpcall].


e o resultado é este tutorial:

Eu nem sabia que estava lá antes, porque estive sempre apenas a carregar nas teclas, não usando o rato.

(perdoai-me por vos explicar o óbvio, vós sabeis que o faço por aqueles que vêm depois).

 
O manual MQL5 abre premindo F1 no código a ser editado. O manual do MetaEditor abre premindo a mesma tecla quando o foco é sobre outros elementos da interface.

 

F1 só trará ajuda à MQL5 se premida na janela de edição de código.

Se premir F1 em qualquer outra janela, aparecerá a ajuda contextual do próprio editor.

 
Renat:

F1 chama a ajuda de MQL5 apenas se for premida na janela de edição de código.

Se premir F1 em qualquer outra janela, irá trazer à tona a ajuda contextual do próprio editor.


Muito obrigado, agora que já pontilhou todos os i's.

SZZ A propósito, agora que todos estão aqui,

Penso que foi anunciado que o texto pode ser minimizado no tabuleiro, porque não e será implementado mais tarde?

 
Urain:

parece que foi anunciado que o texto poderia ser minimizado para a bandeja, porque não e será implementado mais tarde?
O que quer dizer?
 
Renat:
O que quer dizer?

Como feito em alguns editores,

destaca-se uma secção do texto, pressiona-se uma tecla de função e o texto desaparece,

as linhas retraem-se e as margens aparecem +

que, quando se clica nele, tudo volta à vida,

essas linhas não vão a lado nenhum, apenas desabam e desaparecem apenas visualmente.

Pode, por exemplo, fazer cair o corpo de uma função, deixando apenas a declaração visível.

 
Infelizmente, não.
