dpm:
Por favor informe onde pode assistir à EA durante os testes, quero dizer, fazer encomendas, etc., como se vê no MT4, porque não é conveniente quando não se pode ver o processo da EA, não é conveniente assistir ao trabalho no gráfico!

sergey1294:
Devo acrescentar: a palavra-chave é"por agora". Os criadores prometeram fazer isto em devido tempo, bem como muitas outras coisas. Eles têm muito trabalho a fazer.
 
O separador Substituição na função Procurar é muito necessário... SOS!
 
Existe uma janela Ctrl+H que lhe permite tanto procurar como substituir:


 
Grande misericórdia! :-))

 

Após a compilação, por vezes surgem avisos na sub-janela "Erros" que não são particularmente importantes. Como sabem, são marcados com um triângulo amarelo. É possível fazê-lo de modo a que, por exemplo, não surja um aviso para a linha marcada?

Suponhamos que eu tenho uma tal linha:

a=func(b);

Depois o compilador mostra este aviso: possível utilização da variável não-inicializada 'b'.


Gostaria que não aparecesse e que esta linha fosse verificada desta forma: 

a=func(b); //#ok

E não pareceria...

 
Não, não vamos fazer isso.

Pelo contrário, vamos alargar o âmbito dos avisos do compilador.

 

É uma pena... Penso que o Editor teria sido mais flexível...

Aqui vai uma pergunta. Está a planear fazer um separador de janelas? É realmente inconveniente trabalhar com código sem ele :-((

 

Eu crio uma nova janela com uma cópia do código actual.

Isto resulta em 2 janelas que são sempre posicionadas na mesma secção do código.

Como é que posso ver diferentes secções de código, em diferentes janelas, independentemente de se mover através do código na janela actual?

 
planeia fazer um separador de janelas? É muito inconveniente trabalhar com código sem ele :-(((

Ninguém vai responder? :-((

