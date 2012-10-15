MetaEditor. Problemas e soluções. - página 8
Por favor informe onde pode assistir à EA durante os testes, quero dizer, fazer encomendas, etc., como se vê no MT4, porque não é conveniente quando não se pode ver o processo da EA, não é conveniente assistir ao trabalho no gráfico!
sergey1294:
пока нигде
O separador Substituir na função Procurar é muito necessário... SOS!
Existe uma janela Ctrl+H que lhe permite tanto procurar como substituir:
Grande misericórdia! :-))
Após a compilação, por vezes surgem avisos na sub-janela "Erros" que não são particularmente importantes. Como sabem, são marcados com um triângulo amarelo. É possível fazê-lo de modo a que, por exemplo, não surja um aviso para a linha marcada?
Suponhamos que eu tenho uma tal linha:
a=func(b);
Depois o compilador mostra este aviso: possível utilização da variável não-inicializada 'b'.
Gostaria que não aparecesse e que esta linha fosse verificada desta forma:
a=func(b); //#ok
E não pareceria...
Não, não vamos fazer isso.
Pelo contrário, vamos alargar o âmbito dos avisos do compilador.
É uma pena... Penso que o Editor teria sido mais flexível...
Aqui vai uma pergunta. Está a planear fazer um separador de janelas? É realmente inconveniente trabalhar com código sem ele :-((
Eu crio uma nova janela com uma cópia do código actual.
Isto resulta em 2 janelas que são sempre posicionadas na mesma secção do código.
Como é que posso ver diferentes secções de código, em diferentes janelas, independentemente de se mover através do código na janela actual?
planeia fazer um separador de janelas? É muito inconveniente trabalhar com código sem ele :-(((
Ninguém vai responder? :-((