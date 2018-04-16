Porque é que Python está tão na moda na aprendizagem de máquinas? - página 5

Novo comentário
 
Rashid Umarov:

Não estava a brincar. Você simplesmente não penetrou tão bem quanto os "críticos" do cientista.

Eu meti-me bem. Ele tem línguas para culpar por o programa não funcionar. E leia as frases que eu citei. Isso é perdoável para um aluno do quinto ano, mas não para um suposto cientista.

 
Alexey Volchanskiy:

Eu meti-me bem. Ele tem línguas para culpar por o programa não funcionar. E leia as frases que eu citei. Isso é perdoável para um aluno do quinto ano, mas não para um suposto cientista.

Porque estás tão surpreendido?


Então, as línguas de algumas pessoas estão erradas, e não funcionam assim...
 
Alexey Volchanskiy:

Meu conhecimento está se aproximando de zero )) Ok, preciso de encontrar um pacote para calcular os coeficientes do filtro FIR. E não com métodos de janelas (aparecem filtros longos), mas com Equiripple.

Em Matlab, eu só uso uma utilidade, simples e conveniente. Duvido que haja algo assim no R. Mas mesmo assim, por favor, procure-o, vou mencioná-lo no artigo ))

E você pode escrever o código para calcular qualquer filtro com a escrita dos coeficientes no arquivo, é isso que este utilitário gera. Resta apenas acrescentar a parte para escrever os coeficientes. Já foi feito há muito tempo e não vou citá-lo aqui, pois não é muito rentável.

***

Não, não vou fazer isso, é difícil para mim, já que nunca me interessei por filtros.

Se em geral, ao procurar por filtros é bem possível que haja dificuldades, pois R é um pacote de estatísticas, e embora haja pacotes com filtros, mas acho que não nesse nível, no qual você raciocina.

 
SanSanych Fomenko:

Não, não vou, é difícil para mim, pois nunca estive interessado em filtros.

Em geral, pode ser difícil encontrar filtros, porque R é um pacote de estatísticas, e embora existam pacotes com filtros, acho que não no nível de que você está falando.

Sim, eu procurei e procurei há cerca de um ano e encontrei algo, mas o nível... Quase todas as caixas das janelas. Eu posso fazer as janelas sozinho, é fácil. Ainda não preciso de estatísticas.

 
Alexey Volchanskiy:

Eu li o artigohttps://habrahabr.ru/post/350042/, máquina legal e novamente o Google oferece todas as APIs e ferramentas de desenvolvimento em Pyton. Mas porquê, é lento, para que serve o hardware fixe se se usa uma linguagem lenta?

Sim, eu sei que as bibliotecas estão escritas em plumas e são rápidas. Mas o código do usuário está em python de qualquer maneira. Eu me dediquei à píton por muito tempo, talvez algo extraordinário tenha acontecido ao longo dos anos, que se tornou tão popular?

Se souberes alguma coisa, afixa-a.

Todas as dúvidas desaparecem quando surge uma tarefa prática. Eu coloquei o segundo sistema Ubuntu em um dia, coloquei todos os pacotes, escrevi código em Python e consegui o dinheiro. Com# acho que entendes tudo. Quanto ao C++, de nada, há os Gráficos Sierra. São 24 dólares por mês, se não me engano. Fiz o download, olhei longamente para a descrição e exemplos... Depois, o período experimental de duas semanas passou lentamente. P.S. O período experimental gratuito de duas semanas passou despercebido, porque eu continuei usando C#.

 
Serhii Lendych:

Todas as dúvidas desaparecem quando a tarefa prática surge. Eu instalei o Ubuntu como um segundo sistema em um dia, instalei todos os pacotes, escrevi código em Python e fui pago. Acho que está tudo claro para ti com #. Quanto ao C++, de nada, há os Gráficos Sierra. São 24 dólares por mês, se não me engano. Fiz o download, olhei longamente para a descrição e exemplos... Depois, o período experimental de duas semanas passou lentamente. E eu rasguei-o. P.S. Duas semanas do período experimental passaram despercebidas porque eu continuei a escrever em C#.

Você começou com Python e terminou com Sharp. Qual é a conclusão?

 
Alexey Volchanskiy:

Meu conhecimento está se aproximando de zero )) Ok, preciso de encontrar um pacote para calcular os coeficientes do filtro FIR. E não com métodos de janelas (aparecem filtros longos), mas com Equiripple.

Em Matlab, eu só uso uma utilidade, simples e prática. Duvido que haja algo assim no R. Mas mesmo assim, por favor, procure-o, vou mencioná-lo no artigo ))

E você pode escrever o código para calcular qualquer filtro com a escrita dos coeficientes no arquivo, é isso que este utilitário gera. Resta apenas acrescentar a parte para escrever os coeficientes. Já foi feito há muito tempo e não vou citá-lo aqui, pois não é muito rentável.

***

A julgar por muitos dos seus posts, você usa o Matlab para muitos cálculos. R pode trabalhar com Matlab diretamente em uma conexão cliente-servidor (Matlab). O pacote

Matlabr, acho que cobre todas as suas necessidades.

Sobre Python - Hoje tudo em Python é totalmente executável em P e vice versa. Cada um tem pontos fortes e fracos, por isso não há problema em tirar o melhor de cada um e usá-lo em conjunto.

Boa sorte.

 
Vladimir Perervenko:

A julgar por muitos dos seus posts, você usa o Matlab para muitos cálculos. R pode trabalhar com Matlab diretamente em uma conexão cliente-servidor (Matlab). O pacote

O Matlab é um pacote que, penso eu, cobre todas as suas necessidades.

Sobre Python - A partir de hoje, tudo em Python é totalmente executável em P e vice versa. Cada um tem pontos fortes e fracos, por isso não há problema em tirar o melhor de cada um e usá-lo em conjunto.

Boa sorte.

Não percebo porque preciso deste pacote. Matlab cobre todas as minhas necessidades, mas é um produto pago (o teste não conta), então você não pode colocar seu código no mesmo artigo, nem pode mostrar o cálculo do filtro em Matlab. Foi por isso que perguntei sobre o R.
E com o Python, vou lembrar-me do que em tempos soube. Eu coloquei o Iron Pyton no VS 2017 para ver o que é.

 
Você tem que ver o que é o Python instalando-o a partir do site oficial. O Iron Python não é isso. É uma imitação da Microsoft. Não é necessário a ninguém. Tanto quanto sei, não é compatível com os pacotes Python.
 
Grigoriy Chaunin:
É necessário ver o que é o Python, instalando-o a partir do site oficial. O Iron Python não é isso. É uma criação da Microsoft. Não é necessário a ninguém. Tanto quanto sei, não é compatível com os pacotes Python.

https://www.python.org/downloads/ Qual versão você recomendaria? Vejo que muitas vezes o número da versão não está correlacionado com a data de lançamento. Ramos de línguas diferentes?

Download Python
Download Python
  • www.python.org
Source and binary executables are signed by the release manager using their OpenPGP key. The release managers and binary builders since Python 2.3 have been: Note: Barry's key id A74B06BF is used to sign the Python 2.6.8 and 2.6.9 releases. His key id EA5BBD71 was used to sign all other Python 2.6 and 3.0 releases. His key id ED9D77D5 is a v3...
123456789
Novo comentário