Porque é que Python está tão na moda na aprendizagem de máquinas? - página 5
Não estava a brincar. Você simplesmente não penetrou tão bem quanto os "críticos" do cientista.
Eu meti-me bem. Ele tem línguas para culpar por o programa não funcionar. E leia as frases que eu citei. Isso é perdoável para um aluno do quinto ano, mas não para um suposto cientista.
Porque estás tão surpreendido?
Então, as línguas de algumas pessoas estão erradas, e não funcionam assim...
Meu conhecimento está se aproximando de zero )) Ok, preciso de encontrar um pacote para calcular os coeficientes do filtro FIR. E não com métodos de janelas (aparecem filtros longos), mas com Equiripple.
Em Matlab, eu só uso uma utilidade, simples e conveniente. Duvido que haja algo assim no R. Mas mesmo assim, por favor, procure-o, vou mencioná-lo no artigo ))
E você pode escrever o código para calcular qualquer filtro com a escrita dos coeficientes no arquivo, é isso que este utilitário gera. Resta apenas acrescentar a parte para escrever os coeficientes. Já foi feito há muito tempo e não vou citá-lo aqui, pois não é muito rentável.
Não, não vou fazer isso, é difícil para mim, já que nunca me interessei por filtros.
Se em geral, ao procurar por filtros é bem possível que haja dificuldades, pois R é um pacote de estatísticas, e embora haja pacotes com filtros, mas acho que não nesse nível, no qual você raciocina.
Sim, eu procurei e procurei há cerca de um ano e encontrei algo, mas o nível... Quase todas as caixas das janelas. Eu posso fazer as janelas sozinho, é fácil. Ainda não preciso de estatísticas.
Eu li o artigohttps://habrahabr.ru/post/350042/, máquina legal e novamente o Google oferece todas as APIs e ferramentas de desenvolvimento em Pyton. Mas porquê, é lento, para que serve o hardware fixe se se usa uma linguagem lenta?
Sim, eu sei que as bibliotecas estão escritas em plumas e são rápidas. Mas o código do usuário está em python de qualquer maneira. Eu me dediquei à píton por muito tempo, talvez algo extraordinário tenha acontecido ao longo dos anos, que se tornou tão popular?
Se souberes alguma coisa, afixa-a.
Todas as dúvidas desaparecem quando surge uma tarefa prática. Eu coloquei o segundo sistema Ubuntu em um dia, coloquei todos os pacotes, escrevi código em Python e consegui o dinheiro. Com# acho que entendes tudo. Quanto ao C++, de nada, há os Gráficos Sierra. São 24 dólares por mês, se não me engano. Fiz o download, olhei longamente para a descrição e exemplos... Depois, o período experimental de duas semanas passou lentamente. P.S. O período experimental gratuito de duas semanas passou despercebido, porque eu continuei usando C#.
Você começou com Python e terminou com Sharp. Qual é a conclusão?
A julgar por muitos dos seus posts, você usa o Matlab para muitos cálculos. R pode trabalhar com Matlab diretamente em uma conexão cliente-servidor (Matlab). O pacote
Matlabr, acho que cobre todas as suas necessidades.
Sobre Python - Hoje tudo em Python é totalmente executável em P e vice versa. Cada um tem pontos fortes e fracos, por isso não há problema em tirar o melhor de cada um e usá-lo em conjunto.
Boa sorte.
Não percebo porque preciso deste pacote. Matlab cobre todas as minhas necessidades, mas é um produto pago (o teste não conta), então você não pode colocar seu código no mesmo artigo, nem pode mostrar o cálculo do filtro em Matlab. Foi por isso que perguntei sobre o R.
E com o Python, vou lembrar-me do que em tempos soube. Eu coloquei o Iron Pyton no VS 2017 para ver o que é.
É necessário ver o que é o Python, instalando-o a partir do site oficial. O Iron Python não é isso. É uma criação da Microsoft. Não é necessário a ninguém. Tanto quanto sei, não é compatível com os pacotes Python.
https://www.python.org/downloads/ Qual versão você recomendaria? Vejo que muitas vezes o número da versão não está correlacionado com a data de lançamento. Ramos de línguas diferentes?