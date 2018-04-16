Porque é que Python está tão na moda na aprendizagem de máquinas? - página 7
Para Python é melhor usar um notepad com plugins, Notepad++ é bom para Windows. Ou instalar PyCharm, ele é personalizado para ele, e é mais leve que VS, eu uso o gedit no Linux e PyCharm somente se for um projeto complexo
Eu já tenho o estúdio 2017. Embora eu também tenha Código, mas de alguma forma ele não se tornou uma ferramenta de trabalho.
A propósito, decidi instalar o Python 3.6.5 do python.org, tive dúvidas de que fosse a versão da própria MS. Mas não, veja a foto.
Eu tentei usar o Anaconda do site oficial e, após a instalação, eles se oferecem para instalar o VS Code. Isso é oficialmente recomendado.
Mas o Combinador repreendeu-o.
sobre ambiente de desenvolvimento python pycharm é tão bom quanto estúdio
Visual Studio Code. Editor leve com recursos de dicas e depuração de código. O plugin para Python deve ser instalado.
Você pode fazer isso dessa maneira, mas é mais fácil para mim usar o Notepad para pequenos projetos
e ainda melhor em muitos aspectos.
Peço imensa desculpa, estou muito confuso, foi quem escreveu
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 PT
Você tem que ver o que é o Python instalando-o a partir do site oficial. O Iron Python não é isso. É uma imitação da Microsoft. Ninguém precisa disso. Tanto quanto sei, não é compatível com os pacotes Python.
e ainda melhor em muitos aspectos.
E o Spyder? Eu pesquisei, editor + consola.