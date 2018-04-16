Porque é que Python está tão na moda na aprendizagem de máquinas? - página 7

Konstantin:

Para Python é melhor usar um notepad com plugins, Notepad++ é bom para Windows. Ou instalar PyCharm, ele é personalizado para ele, e é mais leve que VS, eu uso o gedit no Linux e PyCharm somente se for um projeto complexo

Visual Studio Code. Editor fácil de usar com recursos de dicas e depuração de código. Um plugin para Python precisa de ser instalado.
 
Grigoriy Chaunin:
Konstantin:

Eu já tenho o estúdio 2017. Embora eu também tenha Código, mas de alguma forma ele não se tornou uma ferramenta de trabalho.

E sobre o estúdio ser pesado, sim, é. Lembro-me há cerca de 10 anos, quando eu tinha um projeto robô bastante grande para o MT4 compilado em segundos em C# e minutos em C++. E depois foi ficando cada vez mais lento. Agora a compilação para a Sharp não está a abrandar de forma alguma, as vantagens são ainda mais lentas. Otimização? EU NÃO SABIA. Também leva muito tempo para iniciar a compilação do MT5. Mas a tendência geral do progresso de hoje é de lentidão))

 

A propósito, decidi instalar o Python 3.6.5 do python.org, tive dúvidas de que fosse a versão da própria MS. Mas não, veja a foto.

pp

 
Eu tentei usar o Anaconda do site oficial e, após a instalação, eles se oferecem para instalar o VS Code. Isso é oficialmente recomendado.

código

 
Mas o Combinador repreendeu-o.

Eu não repreendi nada. Confuso com outra pessoa?

sobre ambiente de desenvolvimento python pycharm é tão bom quanto estúdio

 
Visual Studio Code. Editor leve com recursos de dicas e depuração de código. O plugin para Python deve ser instalado.

Você pode fazer isso dessa maneira, mas é mais fácil para mim usar o Notepad para pequenos projetos

 
sobre o ambiente de desenvolvimento do python pycharm é tão bom quanto o estúdio

e ainda melhor em muitos aspectos.

 
Sobre o ambiente de desenvolvimento do python pycharm é tão bom quanto o estúdio

Peço imensa desculpa, estou muito confuso, foi quem escreveu

Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 PT

Você tem que ver o que é o Python instalando-o a partir do site oficial. O Iron Python não é isso. É uma imitação da Microsoft. Ninguém precisa disso. Tanto quanto sei, não é compatível com os pacotes Python.

 
Konstantin:

e ainda melhor em muitos aspectos.

E o Spyder? Eu pesquisei, editor + consola.

 
Isso fui eu a repreender. )
