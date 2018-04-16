Porque é que Python está tão na moda na aprendizagem de máquinas? - página 6

Alexey Volchanskiy:

Que versão você recomendaria?

O terceiro, é claro. Só faz sentido ir mais longe se houver alguns requisitos especiais - o último lançamento, que é agora o 3.6.5.

 
Combinador:

a terceira, é claro.

3.6.5 - o último a partir de 2018.03.28 ?

Alexey Volchanskiy:

Basta adicionar uma extensão Python ao VS. Há lá uma versão 3.6, você também pode colocar anaconda lá (não sei porque VS precisa dela).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Maxim Dmitrievsky:

Basta colocar um add-on Python para VS. Há uma versão 3.6, você também pode colocar anaconda lá (não sei porque VS precisa dela)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Aviva

Alexey Volchanskiy:

e os filtros, a propósito, estão na SciPy lib.

Eu não sei, eu não os entendo :) apenas me dê o artigo :))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

Aqui está outra lista de fs

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Alexey Volchanskiy:

Use o terceiro.

 
Alexey Volchanskiy:

Para Python é melhor usar o Notepad++ para Windows. Ou você pode usar PyCharm e é mais fácil que VS. No Linux eu uso gedit e PyCharm se for um projeto complexo.

 
3.6
 
Alexey Volchanskiy:

Anokonda é uma coisa boa. Muitos pacotes pré-instalados. Poupa-lhe o trabalho de mexer em alguns dos pacotes do Windows. Pode ser usado com VS.
