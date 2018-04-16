Porque é que Python está tão na moda na aprendizagem de máquinas? - página 6
Que versão você recomendaria?
O terceiro, é claro. Só faz sentido ir mais longe se houver alguns requisitos especiais - o último lançamento, que é agora o 3.6.5.
a terceira, é claro.
3.6.5 - o último a partir de 2018.03.28 ?
https://www.python.org/downloads/ Qual versão você recomendaria? Vejo que muitas vezes o número da versão não está correlacionado com a data de lançamento. Diferentes ramos do idioma?
Basta adicionar uma extensão Python ao VS. Há lá uma versão 3.6, você também pode colocar anaconda lá (não sei porque VS precisa dela).
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
No VS eu coloquei o pacote Pyton do instalador, como você tem o link prescrito, há um pacote Pyton e Iron Pyton, mas o combinador o xingou. Eu baixei o 3.6.5 do site oficial e também do Anaconda, eu me lembro dele. Eu também vou dizer. Eu entendo que a Anaconda tem muitos pacotes diferentes.
Da última vez que trabalhei com Pyton há cerca de 10 anos e desde então tudo é diferente ), vou estudando pouco a pouco.
Em estúdio, é assim.
e os filtros, a propósito, estão na SciPy lib.
Eu não sei, eu não os entendo :) apenas me dê o artigo :))
http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html
Aqui está outra lista de fs
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html
Use o terceiro.
Para Python é melhor usar o Notepad++ para Windows. Ou você pode usar PyCharm e é mais fácil que VS. No Linux eu uso gedit e PyCharm se for um projeto complexo.
