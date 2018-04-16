Porque é que Python está tão na moda na aprendizagem de máquinas? - página 4
Aqui está uma rubrica da R
Aqui está uma selecção das séries cronológicas
Aqui está um link para a aprendizagem da máquina
Aqui está o R da Microsoft.
Aqui está uma selecção em russo
Aqui estão as perguntas.
Há vários pacotes em wavelets, por exemplo, wavelets. Quando você os abre, há links, e normalmente você pode encontrar livros que lhe dizem como aplicar wavelets ao comércio.
Eu tinha uma colecção inteira, não a consigo encontrar de uma vez, envio-ta quando me deparar com ela.
O R é o mais comum, se você não consegue encontrar algo, pergunte, meu conhecimento de R é muito limitado, mas obviamente mais do que o seu, eu o ajudarei.
Meu conhecimento está se aproximando de zero )) Ok, preciso de encontrar um pacote para calcular os coeficientes do filtro FIR. E não com métodos de janelas (filtros longos são obtidos), mas com Equiripple.
Em Matlab eu só uso uma utilidade, simples e prática. Duvido que haja algo assim no R. Mas ainda assim, por favor, procure-o, vou mencioná-lo no artigo ))
E você pode escrever o código para calcular qualquer filtro com a escrita dos coeficientes no arquivo, é isso que este utilitário gera. Resta apenas acrescentar a parte para escrever os coeficientes. Já foi feito há muito tempo e não vou citá-lo aqui, pois não é muito rentável.
***
Java (Scala) é o padrão para a aprendizagem de máquinas distribuídas (Spark, MXNet, Hadoop).
R e Python têm apenas módulos de ligação para utilizar estes sistemas, não suporte completo.
Eu me perguntava por que o Google escolheu Python para seu hardware em vez de Java, para o qual há tanto trabalho no projeto Android. Tomemos por exemplo os dois IDEs, um dos quais foi criado do zero - Android Studio.
A propósito, só fui ao Stackoferflow para fazer uma pergunta. Demorei uma hora e não consegui enviar uma mensagem, os parágrafos estavam no lugar errado ou algo assim.
Recurso terrivelmente estúpido, não gostei para nada.
O TensorFlow está em C++ e apenas o API está em Python.
A faísca também pode executar o código Python.
Nunca me perguntei sobre a questão do ramo, mas para mim a resposta está totalmente revelada no artigo sobre hubra - Python, Delphi e C++ através dos olhos de um cientista / Habrahabr
Também foi interessante ler os comentários sobre o artigo.
Eu li, é estranho que tal disparate tenha sido publicado no hubrahabr. Acho que o respeitado Rashid decidiu gozar com isso )))) Em geral, isso me fez lembrar de alguns argumentos absurdos neste fórum sobre os danos do OOP ))
Algumas declarações estúpidas do chamado "cientista":
Você não tem garantia de que o arquivo de log será salvo, por causa da falha do sistema operacional. (de mim - é o programa dele que, de alguma forma, quebra o sistema operacional!!!)
A magia do intérprete ajuda o bom Python a ver quanta memória o meu número requer, e a alocar exatamente o quanto ele precisa.
-----------
O código do Windows pelo menos pode entrar na área de memória com o código do sistema operacional e travá-lo.
----------
Mas o código python intuitivo "ingênuo" quase sempre funciona como esperado. Código similar em pascal nem sempre funciona corretamente. Bem, o código C ingénuo quase 100% não se compila sem algum conhecimento especial.
-----------
Eles já tiveram luto suficiente para escrever um artigo :)
Eles são mártires da ciência)) eles recebem as línguas erradas.
Eu li, é estranho que tal disparate tenha sido publicado em Hubra. Acho que o respeitado Rashid decidiu gozar com isso )). Em geral, isso me fez lembrar de argumentos absurdos neste fórum sobre os danos do OOP).
Não estava a brincar. Você não entendeu, assim como os "críticos" do cientista.