O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 41

Mischek:

?

Talvez, em vez de uma cabeça cortada, algum tipo de cabeça de robot estilizada?

E o tom da cabeça é mais leve, é um pouco sombrio.

Podias copiar "Eu sou um robô").

 
 
Joo:


Isso mesmo, isso é óptimo.

ZY Em "Eu Robô", o açaime não é coroginista (isso sou eu sendo impensado), uma figura crescida parece bem ali, mas um açaime é uma merda.

 
Urain:

Podíamos mudar a execução. Podíamos adicionar algum sangue.

Vamos ter de resolver a ideia. Para um projeto de rede neural, a cabeça é o melhor ajuste. Também precisamos de acrescentar uma dica de integração. Além disso, com o amor das metáforas pela brevidade e a ganância pela alocação de pixels, tudo deve ser mantido ao mínimo.

Não tenho outras ideias até agora.

 
Joo:
Foste tu que o fizeste ou arrancaste-o de algum outro lugar?
 
Mischek:

Basicamente indo na direção certa, basta pegar um perfil romano, e um tom mais leve.
 
Mischek:

Devemos também acrescentar uma dica de integração.

Cabos na cabeça :))
 
Urain:

Oh, sim, isso é óptimo.

ZS Em "Eu Robô", o açaime não é corogínico (isso sou eu que não penso), uma figura crescida parece bem ali, mas um açaime é uma merda.

Não vai servir. O Andrei tinha uma ideia de um robô a farejar uma flor. Uma ideia muito bonita. Mas também não vai funcionar. Eles não nos vão dar tantos pixels. Não se pode pedir-lhes neve no Inverno).
 
TheXpert:
Cabos na cabeça :)))

)))

Mostra os piques.

 
Mischek:

Ainda não cavalguei. À tarde, se eu for, o tempo mudou, por isso estou a pensar.

Não é o Akhtuba ou o Volga, então provavelmente não há nada para se gabar.

