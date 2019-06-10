O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 39

Vamos construir redes de base radial?

eles têm um bug forte, enquanto aprendem rapidamente, eles predizem mal com dados desconhecidos.

 
Urain:

u - entrada do ativador

y - fator de potência adicional.

Vinin:

Tu é que estás com o visualizador djvu . Eu tenho todos os meus livros legíveis.
 
gpwr:

Onde quer que haja um expoente, você deve evitar calcular expoentes de números positivos para evitar obter números grandes que excedam 32 bits. Por exemplo, o cálculo do sigma é melhor desta forma

duplo x = -y*u;

double e=exp(-|x|);

if(x<=0) retorno(1./(1.+e))

if(x>0)return(e/(1.+e));

Estas fórmulas são derivadas de forma bastante simples. Se o argumento do expoente for negativo, deixamos a fórmula inalterada. Se for positivo, multiplicamos o numerador e denominador pelo expoente do mesmo argumento, mas com um sinal negativo.

Estranhamente, o próprio sigmóide funciona corretamente mesmo com grandes entradas negativas, mas a função hipertangente falha, então eu adicionei um deslocamento sigmóide além dos algoritmos clássicos. A função funciona no mesmo limite que o hipertangente, mas é mais rápida e não tem problemas #IND.

Da mesma forma, com ajuste do ângulo de ataque (para pequenos valores de coeficiente y) o hipertangente não atinge -1;1, o sigmóide deslocado não tem tais problemas.

Em geral quem quer finalizar o hipertangente, mas acho que a função é pouco promissora, não só que tenho que salvar o resultado porque o expoente é usado duas vezes, então ainda preciso de verificações, além de problemas com o não alcance dos limites ao ajustar o ataque.

A minha conclusão é que o hipertangente é um não, as regras do sigmóide deslocado.

 
Urain:

A minha conclusão é que o hipertangente é um não, as regras do sigmóide deslocado.

destacado.
 
Joo:
destacado.

É possível fazer uma implementação mais simples do sigmoid no limite [-1;1].

double sigma(double u,double y=1.)// [-1;1]
  {   
   return(exp(-y*u));
  }

mas esta implementação também tem um problema com o #IND, por isso é melhor adicionar um par de operações simples do que passar inúmeros cheques

aqui adicionamos + - / , então 3 operações extras vs. muitos cheques

double sigmah(double u,double y=1.)// [-1;1] сдвинутый сигмоид
  {
   return((2./(1.+exp(-y*u)))-1.);
  }
 
Urain:
double sigmah(double u,double y=1.)// [-1;1] сдвинутый сигмоид
  {
   return((2./(1.+exp(-y*u)))-1.);
  }

Esta é a melhor opção, tanto em termos de facilidade de trabalho [-1;1] como de velocidade de operação. A área de definição é toda a linha numérica.

Esta é exatamente a função de ativação que tenho usado ultimamente, tendo experimentado muitas alternativas e testado sua velocidade de execução.

 

E eu tenho esta como a minha favorita na grelha de eco:

class RSDNFunction
{
public:
        static const NeuronType Type = ETYPE_RSDN;
public:
        double F(double x)
        {
                // coeffs were added to adjust this function to bisigmoid for values from -5 to 5
                return 5*x/(5*sqrt(abs(5*x) ) + 5);
        }

        double dF(double x)
        {
                double root = sqrt(5*abs(5*x) ) + 1;

                return (root + 1)/(2*root*root); // derived function 
        }
};
 

A propósito.

É necessária uma função sigmóide.

Os requisitos são uma forma normal da própria função e da sua derivada (não muito difícil de calcular) e uma forma normal da função inversa e da sua derivada.

