O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 42
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Coloque um fio na cabeça dele :))
O perfil romano é um retrocesso para o passado, não funciona.
A cor, sim, tem de ser alterada, as analogias com os champôs serão inevitáveis (Schwarzkopf)
O perfil romano é um retrocesso para o passado, não funciona.
Sim, viste o logótipo da neuroshell? Parece referir-se aos titismo.
em geral, uma cabeça de robô em um logotipo é boa, ou seja, ela pode ser desenvolvida em uma estilização geral.
Bears - gira uma variante onde a cabeça ou letras (parte da palavra) são formadas a partir da estrutura da rede neural. como se fossem extraídas dela.
e é uma boa ideia brincar com a noção de engenharia.
Integração:)
Recapitulando)
Um robô de construção romana com um prego na testa e uma pluma que sai da parte de trás da cabeça formando o nome do projeto. Com uma placa de identificação do ENGINEER-integrador.
Vou ter de pensar nisso.
E não é má ideia bater a noção de um engenheiro.
Capacete na cabeça :)
:o)