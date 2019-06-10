O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 42

Novo comentário
 
TheXpert:
Coloque um fio na cabeça dele :))
Vamos colocar-lhe um prego na cabeça :)))
 

O perfil romano é um retrocesso para o passado, não funciona.

A cor, sim, tem de ser alterada, as analogias com os champôs serão inevitáveis (Schwarzkopf)

 
Mischek:

O perfil romano é um retrocesso para o passado, não funciona.

Sim, viste o logótipo da neuroshell? Parece que se refere aos titismo.
 
Sergeev:
Sim, viste o logótipo da neuroshell? Parece referir-se aos titismo.
Eu já vi isso. É um mau logótipo.
 

em geral, uma cabeça de robô em um logotipo é boa, ou seja, ela pode ser desenvolvida em uma estilização geral.

Bears - gira uma variante onde a cabeça ou letras (parte da palavra) são formadas a partir da estrutura da rede neural. como se fossem extraídas dela.

e é uma boa ideia brincar com a noção de engenharia.

 

Integração:)

 

Recapitulando)

Um robô de construção romana com um prego na testa e uma pluma que sai da parte de trás da cabeça formando o nome do projeto. Com uma placa de identificação do ENGINEER-integrador.

Vou ter de pensar nisso.

 
Sergeev:

E não é má ideia bater a noção de um engenheiro.

Capacete na cabeça :)
 
TheXpert:
Capacete na cabeça :)
e pregá-lo para baixo )
 

:o)


1...353637383940414243444546474849...100
Novo comentário