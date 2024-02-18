Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 90
Aqui está uma variante que utiliza um timer winapi de alta resolução, dando uma precisão de 5,6e-13 segundos.
Do que é que estás a falar? Acontece que a frequência é 1786 GHz. E esta é a frequência da radiação infravermelha. :))
Acabaste de misturar a frequência com o balcão.
Na verdade são 3,8e-07 segundos. Isso é cerca de um terço de um microssegundo. Não é significativamente diferente do MQL
Sim, é verdade, enganei-me.
Sim, é isso mesmo, misturado)
Mas esta é uma solução real.Afinal, é um bug, o que para o MQ é fácil de corrigir.
Verificado - o contador deles não reage à mudança da hora local.
Portanto, se eu precisar de microssegundos e usá-los por um longo período de tempo - por favor useo Kernel32.dll
Obrigado!
Precisamos de enviar pedidos colectivos para o balcão de atendimento. Porque de outra forma é inútil. Eles até pararam de responder a bugs de compilação. Há muitos pedidos, mas todos em vão...
Da mesma forma, tenho-lhes pedido que criem o TimeLocal e o TimeCurrent em milissegundos (especialmente o segundo, porque é problemático implementá-lo por mim mesmo).
há um uso, você pode usá-lo para descarregar a GUI, por exemplo, aqui:
Objeto da classe Canvas para todo o gráfico, desenhando dados em tabelas, dados de cluster, níveis, etc., se o OnTimer for ligado ao máximo e o GUI for colocado lá (e eu sempre faço exatamente isso), então sem intervalo de tempo um gráfico carrega meu VPS em cerca de 45-60%, se eu fizer um atraso de 250, então tudo é normalizado ao mínimo, os gráficos respondem aos botões claramente, o sistema não é carregado
Aqui está uma variante que utiliza um timer winapi de alta resolução, dando uma precisão de3,8e-07 segundos.
É assim que contamos os microssegundos
Renat, você pode corrigir a ligação à hora local GetMicrosecondCount()?
Porque as consequências podem ser as mais imprevisíveis para aqueles que não conhecem esta característica.
Não, é um temporizador relativo para intervalos de tempo precisos, não para um tempo astronómico.
Obrigado, eu vou saber.
Fui enganado pela referência.
É assim que calculamos os microssegundos
Porque não calculamos GetTickCount da mesma forma? Então o problema da resolução de 15 ms desaparecerá e causará alguns problemas.