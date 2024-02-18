Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 8
Diz na Ajuda
PTUM_SYMBOL_CALC_MODE
Identificador
Descrição
Fórmula
SÍMBOLO_CALC_MODE_FOREX
Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex
Margem: Lotes*Tamanho_Contrato/Alavancagem
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Tamanho_de_contrato*Lotes
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Modo Futuros - calcular margem e lucro para futuros
Margem: Lotes *Margem Inicial*Percentagem/100
Lucro: (fechar_preço_abrir_preço)*TickPrice/TickSize*Lots
SÍMBOLO_CALC_MODE_CFD
Modo CFD - cálculo de margem e lucro para CFD
Margem: Lotes *Tamanho do contrato*Preço de mercado*Percentagem/100
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Tamanho_de_contrato*Lotes
SÍMBOLO_CALC_MODE_CFDINDEX
Modo índice CFD - cálculo de margem e lucro para índices CFD
Margem: (Lotes*TamanhoContrato*Preço de Mercado)*TickPrice/TickSize
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Tamanho_de_contrato*Lotes
SÍMBOLO_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
CFD Leverage mode - cálculo de margem e lucro para CFD ao negociar com alavancagem
Margem: (Lotes*Tamanho do contrato*Preço de mercado*Percentagem)/Alavancagem
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Tamanho_de_contrato*Lotes
SÍMBOLO_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
Modo cambial - cálculo de margem e lucro para negociação de títulos em bolsa
Margem: Lotes*Tamanho do Contrato*Preço Aberto
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Tamanho_de_contrato*Lotes
SÍMBOLO_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
Modalidade Futuros - cálculo de margem e lucro para negociação de contratos de futuros na bolsa
Margem: Lotes*Margem Inicial ou Lotes*Margem de Manutenção
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Lots*TickPrice/TickSize
SÍMBOLO_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
FORTS modalidade Futuros - cálculo de margem e lucro para negociação de contratos futuros sobre FORTS. O tamanho da margem pode ser diminuído pelo valor do MarginDiscount de acordo com as seguintes regras:
1. Se o preço de uma posição longa (Buy order) for inferior ao preço calculado, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Se o preço de uma posição curta (ordem de venda) for superior ao preço de liquidação, então MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
onde:
Margem: Lotes*Margem Inicial ou Lotes*Margem de Manutenção
Lucro: (fechar_preço_aberto_preço)*Lots*TickPrice/TickSize
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
Modo colateral - o instrumento é usado como um activo não transaccionável na conta de negociação. O valor de mercado da posição aberta é calculado com base no volume, preço actual de mercado, dimensão do contrato e rácio de liquidez. O valor é contabilizado no Activo, o qual é adicionado ao Capital Próprio. Assim, as posições abertas em tal instrumento aumentam a Margem Livre e servem como garantia adicional para as posições abertas em instrumentos negociados
Margem: não
Lucro: não
Valor de mercado: Lotes*Tamanho do contrato*Preço de mercado*LiqudityRate
Com todo o respeito, pretendo levá-lo de volta à leitura
P.S.
Você pode obtê-lo, mas se utilizarmos o AUDCAD, obteremos a margem na moeda AUD, enquanto a conta é denominada em dólares. Se você usar o preço AUDUSD, você receberá a quantidade necessária de margem, mas não é universal e ruim, porque existem contas com prefixos e sufixos, e aqui começa toda uma história. Além disso, pode simplesmente não haver nenhum par aberto na visão geral do mercado e o cálculo é um beco sem saída.
Um programa que funciona com dinheiro (a reivindicação dos desenvolvedores) não pode calculá-lo. O velho, mau e lento mt4 poderia funcionar com dinheiro, mas o novo e chique mt5 não pode. Como assim?
Use esta fórmula a partir do link:
Por exemplo, calculamos as garantias para o CADJPY, obtemos as garantias no CAD
Eu posso ver0,7625, é preço CADUSD, mas o terminal nem sequer tem um par assim.
É tão difícil transferir a função"MODE_MARGINREQUIRED" para mt5 usando o método "copypaste", tornando assim a vida dos desenvolvedores mais fácil?
Eu gostaria de ter o cálculo independente do tipo de programa.
Admito, eu estava desatento. De alguma forma sempre achei desnecessário o cálculo de margens. Especialmente em indicadores. Onde pode ser necessário em indicadores?
Eu acho que a solução é muito simples. Quando eu estiver livre, vou pensar nisso.
Para a tarefa específica de reflexão da margem no indicador é possível construir uma muleta, tendo em conta os prefixos e sufixos (ou utilizando um conselheiro auxiliar). Há tudo para negociar.
Quatro irão retornar"MODE_MARGINREQUIRED" )
Penso que o cálculo da margem (e algo mais a partir de funções informativas) é uma função de negociação e deve ser proibido nos indicadores. Comecei uma linha séria sobre este assunto - os seus moderadores cortaram-na imediatamente, anonimamente como sempre. Agora não quero saber, afixei um indicador esterilizado sem margem em KB.
Está mesmo a ser negociado? ))) Embora sim, disparar não é proibido. Com o que será que ele negocia, abre ou fecha, ou apenas modifica as ordens?
Admito, eu estava desatento. Eu sempre não tive necessidade de calcular margens. Além disso, não é necessário em indicadores. Onde pode ser necessário em indicadores?
Eu acho que a solução é muito simples. Quando eu estiver livre, vou inventá-lo.
Para além do MA e dos estocásticos, existem indicadores informativos. Por exemplo, o indicador de informação para conhecer o depósito antes de fazer um negócio (observe MM), calcular o lote e ver se ele se encaixa nas condições do seu TS ou não para entrar no negócio e esperar por outro sinal. E este é apenas um único exemplo do seu uso.
Eu acho que a solução é muito simples. Eu descubro quando estiver livre.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
A solução veio logo a seguir.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
Muito obrigado, ainda há um bug com pares de ienes.