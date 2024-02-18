Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 13
@Artyom Trishkin, talvez no primeiro post na forma de links para posts adicionar as soluções que as pessoas sugerem? Para que você não tenha que navegar por dezenas de páginas e ver o índice, por assim dizer.
Isto não vai funcionar - posts mais antigos (não me lembro exactamente) Penso que três dias não são mais permitidos para editar. Eu penso como fazer - se criar um ramo separado de FAQ sobre as características e métodos para resolver certos problemas na forma de uma pergunta e resposta, e neste tópico é discutir e considerar como resolver estes problemas, ou então de alguma forma. Mas o fato de que será necessário criar uma quintessência deste fio depois - "isso é certo" (c) ...
Até agora, não há um entendimento exato de como torná-lo melhor e mais conveniente. Mas com certeza é necessário fazê-lo, e eu planeio fazê-lo, naturalmente.
Eu sugeri imediatamente e vou repetir mais uma vez: remover todas as discussões deste tópico ou fazer o seguinte formato: decisão + link para discussão. Mas a discussão deve ser separada. Todos os off-topic devem ser eliminados imediatamente. Posts que não fazem sentido - apagar também. No primeiro post (se possível) em BIG RED letters escreva que esta linha DECISIONS!
Aqui de 13 páginas de decisões - um máximo de 2-3.
Pensei que os moderadores pudessem.
Eu acho que o processo de decisão é tão importante quanto a própria decisão. Neste ramo, só limparei postos obviamente desnecessários. Quando este tópico ficar um pouco cheio de problemas e suas soluções, criarei um último ramo FAQ, onde tudo estará no formato que você sugerir, e links para soluções levarão a este ramo junto com a solução já mostrada no FAQ - você sempre poderá ver a fonte dessa solução, e links para os autores de cada solução.
É o que me parece.
Artem, pensei nisso, só havia uma maneira - refrescar permanentemente o primeiro post, pelo menos um espaço para inserir e salvar. Não funcionou para mim, porque posso estar fora por 1-2 semanas.
A propósito, pensei que os moderadores têm mais direitos a este respeito...
Você poderia escrever um artigo ou um blog - eles poderiam ser editados e discutidos.
Mas até agora há poucas soluções para problemas reais nesta linha. Tenho até a certeza que quando o código é compilado há uma conversão de MQL para C++, construindo a DLL com um compilador da Microsoft ou GNU, e criptografando essa DLL. Demasiadas "características" confirmam isto. Do passado recente: atribuição de valores variáveis em falta devido à optimização intensiva do código (comportamento clássico dos compiladores C++).
MQL5 é uma linguagem demasiado grosseira no OOP. Meu SD está repleto de todo tipo de "características" que eles não querem consertar.
Os Metakvoters dificilmente vão gostar se publicarmos os nossos relatórios de bugs.
Separadores em parâmetros:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====