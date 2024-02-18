Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 44
Não entendo, por alguma razão a classe CCanvas só desenha as linhas na tela normalmente quando o gráfico é aumentado, e quando você diminui o zoom, só a tela em si é desenhada e as linhas não são desenhadas:
Mas não publique o seu código aqui - no caso de descobrirmos um erro )). Uma geração de palhaços...
Encontrei o problema, ao converter as coordenadas de tempo/preço para o gráfico de pixels, não levei em conta as coordenadas do gráfico, mas precisava convertê-lo para as coordenadas da tela na qual eu estava desenhando ))
POSITION_TICKET pode não ser igual aPOSITION_IDENTIFIER apenas se houvesse um DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)-trade.
Se não houve tal transação, estes parâmetros de posição serão sempre os mesmos.
Não é verdade. Já vi que ao activar uma ordem pendente, o bilhete e a identificação não coincidem, mesmo no testador de contas.
Assim, para obter uma lista de ordens e negócios pertencentes a uma posição, devemos sempre usar o ID e não o ticket da posição.
Código para o testador, por favor.
Portanto, devemos sempre usar o identificador, não o ticket da posição, para obter a lista de ordens e negócios pertencentes à posição.
Essa nunca foi a questão. O objectivo é outra coisa:
No mercado de futuros, como determinar a hora de fecho do mercado do dia anterior em diferentes variantes de encontrar o intervalo de tempo actual:
1. estamos no intervalo de sábado a domingo; precisamos da hora de encerramento da sessão comercial de sexta-feira à noite
2. Estamos no mercado fechado de segunda a sexta-feira; precisamos do horário de fechamento para a sessão de negociação da noite de segunda a quinta-feira.
3. No intervalo de negociação de segunda a sexta-feira; precisamos de tempo de fecho para a sessão de negociação de sexta-feira à noite
4. No período de terça a sexta-feira, precisamos do horário de encerramento para as sessões de segunda a quinta-feira à noite
Talvez alguém tenha escrito uma funcionalidade semelhante, não quero reinventar a roda ))
Pegue qualquer código com ordens pendentes de abertura e corra até o punho, você terá sorte um dia.
Palavra-chave no meu posto
Alexey Viktorov, 2017.06.19 10:53
Eu já vi isso,
Mais precisamente, é o contrário:
Se houvesse um INOUT-deal, então 100% TICKET != IDENTIFICADOR.
Isto é indiscutível. Embora nas contas de hadge nasça um comércio INOUT através do contra-fechamento.
Isto é questionável. É até muito questionável.
Nesta altura, despeço-me de ti. Não tenho o direito de te impedir de te perderes...
Talvez isto funcione? No entanto, nem sempre é correto em forex.