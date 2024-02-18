Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 45
Talvez sirva? Embora o forex nem sempre o mostre corretamente.
mostra valor errado, por exemplo para SBRF-9.17 hora de término do pregão na sexta-feira == 23:45:00 de acordo com o gráfico de minutos, e esta função mostra 00:00:00, de acordo com as informações do horário de término do pregão noturno da bolsa às 23:50Não creio que o ponto principal seja a possibilidade de criar cheques onde estamos e usar constantes, mas talvez alguém já tenha implementado esta funcionalidade e eu não tenha de escrever a minha própria bicicleta.
Não há dependência e não pode haver uma. Portanto, não pode haver um código especial.
Os desenvolvedores não usam o LFO em tais casos. Os algoritmos são claros - repetíveis.
No mercado de futuros, como determinar a hora de fecho do mercado do dia anterior em diferentes variantes de encontrar o intervalo de tempo actual:
1. estamos no intervalo de sábado a domingo, precisamos da hora de encerramento da sessão comercial de sexta-feira à noite
2. Estamos no mercado fechado de segunda a sexta-feira; precisamos da hora de encerramento da sessão da noite de segunda a quinta-feira.
3. No intervalo de negociação de segunda a sexta-feira; precisamos de tempo de fecho para a sessão de negociação de sexta-feira à noite
4. No horário de terça a sexta-feira, precisamos do horário de encerramento das sessões de segunda a quinta-feira à noite.
Talvez alguém escreveu uma funcionalidade semelhante, eu não quero reinventar a roda ))
Acho que não há muito mais flexibilidade do que constantes:
aconselhar quem trabalha com a classe CCanvas, como fazer a atualização da marca gráfica menos intensiva em recursos, por exemplo, temos algumas centenas de milhares de linhas no marcador gráfico, quando redimensionamos temos que repintar cada linha no marcador gráfico, porque sem repintar simplesmente redimensionando, as linhas no gráfico não são exibidas, embora o objeto da marca gráfica mude seu tamanho
provavelmente não há nada mais flexível do que constantes:
Isto não é mais fácil?
o resultado é basicamente correcto )) obrigado
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Peculiaridades da linguagem mql5, sutilezas e truques
fxsaber, 2017.05.05 23:48Exemplo de aplicação
Se houver um problema com o mesmo Filling, execute este EA e crie a ordem que você quer manualmente (F9 no terminal). O pedido comercial gerado será impresso pela EA.
Infelizmente, é problemático fazer isto em contas reais. Os desenvolvedores rejeitaram a sugestão.
A única coisa que falta é um exemplo de como funciona
Expor manualmente
Recebemos o pedido comercial gerado no registoInfelizmente, é muito caro para os verdadeiros comerciantes. Foi por isso que eu fiz uma proposta.