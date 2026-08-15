Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 44

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После успешного OrderSend(Async) поле Result.request_id содержит количество отправленных запросов на торговый сервер с момента запуска терминала (не логина).
 

Ни чего не понимаю, почему то класс CCanvas нормально рисует линии на холсте только при увеличенном масштабе графика, а при уменьшении отрисовывается только сам холст, а линии не отрисовываются:

 
Konstantin:

Ни чего не понимаю, почему то класс CCanvas нормально рисует линии на холсте только при увеличенном масштабе графика, а при уменьшении отрисовывается только сам холст, а линии не отрисовываются:


Вы главное свой код тут не выкладывайте, а то вдруг мы обнаружим ошибку )) Поколение клоунов..

 

проблему нашел, не учел при преобразовании координат время / цена в пиксели чарта, привязку к координатам чарта, нужно было еще привести к координатам холста на котором рисуем ))


 

POSITION_TICKET может быть не равен POSITION_IDENTIFIER только в случае, если была DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)-сделка.

Если такой сделки не было, эти параметры позиции будут всегда совпадать.

 
fxsaber:

POSITION_TICKET может быть не равен POSITION_IDENTIFIER только в случае, если была DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)-сделка.

Если такой сделки не было, эти параметры позиции будут всегда совпадать.

Не верно. Я встречал, что при активации отложенного ордера тикет с ID не совпадают, даже в тестере hadge счёта.

Поэтому для получения списка ордеров и сделок принадлежащих позиции надо всегда пользоваться идентификатором, а не тикетом позиции.

 
Alexey Viktorov:

Не верно. Я встречал, что при активации отложенного ордера тикет с ID не совпадают, даже в тестере hadge счёта.

Код для тестера, пожалуйста.

Поэтому для получения списка ордеров и сделок принадлежащих позиции надо всегда пользоваться идентификатором, а не тикетом позиции.

Про это и не было речи. Суть в другом:

  • Если TICKET != IDENTIFIER, то 100% была INOUT-сделка (BY-случай не интересен, поэтому не пишу).
  • Иначе - INOUT-сделки не было.
ЗЫ Как следствие, на Hedge-счетах всегда POSITION_TICKET == POSITION_IDENTIFIER, если не используется CloseBy.
 

Как на срочном рынке определить время закрытия рынка прошлого дня в разных вариантах нахождения текущего временного интервала:

1. находимся в интервале субботы - воскресенье, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
2. находимся в интервале закрытого рынка понедельник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
3. находимся в торговом интервале понедельника, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
4. находимся в торговом интервале вторник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг

Может кто писал подобный функционал, а то не хочется изобретать велосипед ))

 
fxsaber:

Код для тестера, пожалуйста.


Бери любой код с открытием отложенных ордеров и гоняй до опупения, когда-то повезёт.

Ключевое слово в моём посте

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

Alexey Viktorov, 2017.06.19 10:53

 Я встречал,

никакой зависимости нет и быть не может. Следовательно и специального кода быть не может.
fxsaber:

  • Если TICKET != IDENTIFIER, то 100% была INOUT-сделка (BY-случай не интересен, поэтому не пишу).

Точнее наоборот:

Если была INOUT-сделка, то 100% TICKET != IDENTIFIER

Это бесспорно. Хотя на hadge счетах сделка INOUT рождается встречным закрытием.

fxsaber:


  • Иначе - INOUT-сделки не было.

А это сомнительно. И даже очень сомнительно.

На этом я с вами прощаюсь. Не имею права мешать вам заблуждаться...

 
Konstantin:

Как на срочном рынке определить время закрытия рынка прошлого дня в разных вариантах нахождения текущего временного интервала:

1. находимся в интервале субботы - воскресенье, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
2. находимся в интервале закрытого рынка понедельник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
3. находимся в торговом интервале понедельника, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
4. находимся в торговом интервале вторник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг

Может кто писал подобный функционал, а то не хочется изобретать велосипед ))

Может это подойдёт? Хотя на форексе не всегда показывает верно.

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade
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Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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