Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 44
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Ни чего не понимаю, почему то класс CCanvas нормально рисует линии на холсте только при увеличенном масштабе графика, а при уменьшении отрисовывается только сам холст, а линии не отрисовываются:
Ни чего не понимаю, почему то класс CCanvas нормально рисует линии на холсте только при увеличенном масштабе графика, а при уменьшении отрисовывается только сам холст, а линии не отрисовываются:
Вы главное свой код тут не выкладывайте, а то вдруг мы обнаружим ошибку )) Поколение клоунов..
проблему нашел, не учел при преобразовании координат время / цена в пиксели чарта, привязку к координатам чарта, нужно было еще привести к координатам холста на котором рисуем ))
POSITION_TICKET может быть не равен POSITION_IDENTIFIER только в случае, если была DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)-сделка.
Если такой сделки не было, эти параметры позиции будут всегда совпадать.
POSITION_TICKET может быть не равен POSITION_IDENTIFIER только в случае, если была DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)-сделка.
Если такой сделки не было, эти параметры позиции будут всегда совпадать.
Не верно. Я встречал, что при активации отложенного ордера тикет с ID не совпадают, даже в тестере hadge счёта.
Поэтому для получения списка ордеров и сделок принадлежащих позиции надо всегда пользоваться идентификатором, а не тикетом позиции.
Не верно. Я встречал, что при активации отложенного ордера тикет с ID не совпадают, даже в тестере hadge счёта.
Код для тестера, пожалуйста.
Поэтому для получения списка ордеров и сделок принадлежащих позиции надо всегда пользоваться идентификатором, а не тикетом позиции.
Про это и не было речи. Суть в другом:
Как на срочном рынке определить время закрытия рынка прошлого дня в разных вариантах нахождения текущего временного интервала:
1. находимся в интервале субботы - воскресенье, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
2. находимся в интервале закрытого рынка понедельник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
3. находимся в торговом интервале понедельника, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
4. находимся в торговом интервале вторник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
Может кто писал подобный функционал, а то не хочется изобретать велосипед ))
Код для тестера, пожалуйста.
Бери любой код с открытием отложенных ордеров и гоняй до опупения, когда-то повезёт.
Ключевое слово в моём посте
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Alexey Viktorov, 2017.06.19 10:53
Я встречал,
Точнее наоборот:
Если была INOUT-сделка, то 100% TICKET != IDENTIFIER
Это бесспорно. Хотя на hadge счетах сделка INOUT рождается встречным закрытием.
А это сомнительно. И даже очень сомнительно.
На этом я с вами прощаюсь. Не имею права мешать вам заблуждаться...
Как на срочном рынке определить время закрытия рынка прошлого дня в разных вариантах нахождения текущего временного интервала:
1. находимся в интервале субботы - воскресенье, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
2. находимся в интервале закрытого рынка понедельник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
3. находимся в торговом интервале понедельника, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
4. находимся в торговом интервале вторник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
Может кто писал подобный функционал, а то не хочется изобретать велосипед ))
Может это подойдёт? Хотя на форексе не всегда показывает верно.