Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 106
Não funciona porque a variável global é emulada com o MT5 Tester. Eles também usam o TimeCurrent ().
Desculpa, confundido com o MT4. Funciona em MT4, mas não em MT5.
Aplicação
HH Há uma maneira mais fácil de obter a hora local do PC no Testador?
Não é racional desta forma, você só precisa obter o tempo real uma vez e depois calcular a diferença via GetTickCount ou GetMicrosecondCount
Sim, eu concordo.
E o código?
Você precisa obter tempo real apenas uma vez e depois usar GetTickCount ou GetMicrosecondCount para calcular a diferença.
A densidade de tempo no testador é completamente diferente. Não vai funcionar.
E o código?
Actualizado.
GetTickCount deve ser capaz de levar em conta o transbordo
Se um UINT for subtraído de outro UINT, o resultado será sempre correcto, mesmo que haja um transbordo.
Ilustração
tronco
Se você subtrair outro UINT do UINT, o resultado será sempre correto, mesmo em caso de transbordamento.
Provavelmente, significa que uma passagem pode durar mais de ~50 dias (depois GetTickCount passa por um ciclo completo). Mas isto está fora do reino da prática.