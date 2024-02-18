Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 104
Na construção de 1907, os insectos desapareceram milagrosamente. Nem sei se devo voltar atrás para encontrá-los, ou se algo neste lugar acabou de ser consertado...
Pergunta sobre a construção de indicadores
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 12
#property indicator_plots 6
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type2 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type4 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type5 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type6 DRAW_COLOR_LINE
SetIndexBuffer(0,upper_line,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,upper_line_color,INDICATOR_COLOR_INDEX);
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Upper Line");
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,UpperStyle);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,UpperWidth);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,2);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,UpperTrendUp);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,UpperTrendDw);
// ==========
SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,awera_line_color,INDICATOR_COLOR_INDEX);
PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Average Line");
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_STYLE,AverageStyle);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_WIDTH,AverageWidth);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_COLOR_INDEXES,2);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_COLOR,0,AverageTrendUp);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_COLOR,1,AverageTrendDw);
// ==========
SetIndexBuffer(4,lower_line,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(5,lower_line_color,INDICATOR_COLOR_INDEX);
PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Lower Line");
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_LINE_STYLE,LowerStyle);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_LINE_WIDTH,LowerWidth);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_COLOR_INDEXES,2);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_LINE_COLOR,0,LowerTrendUp);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_LINE_COLOR,1,LowerTrendDw);
Quantos tampões de cor podem ser usados?
Como é que os amortecedores estão ligados entre si?
#property indicator_buffers 12 // Declare um total de 12 buffers
#property indicator_plots 6 // construções gráficas
Entendo correctamente, que especificando indicador_tipo 1 a 6, o indicador irá entender que as linhas de cor devem ser desenhadas para 6 gráficos ?
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type2 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type4 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type5 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type6 DRAW_COLOR_LINE
// =====
SetIndexBuffer(0,upper_line,INDICATOR_DATA); // Primeiro buffer para dados
SetIndexBuffer(1,upper_line_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); // Segundo buffer para dados de cor
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL, "Linha Superior"); // Alterar propriedades do primeiro buffer
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,UpperStyle);// propriedades de alteração do primeiro buffer
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,UpperWidth);// propriedades de alteração do primeiro buffer
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,2);// alterar propriedades do primeiro buffer
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,UpperTrendUp);// alterar propriedades do primeiro buffer
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,UpperTrendDw);// alterar propriedades do primeiro buffer
SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA); // Terceiro buffer
SetIndexBuffer(3,awera_line_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); // Quarto buffer de cores
PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL, "Linha Média"); // Alterar propriedades de buffer para SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_STYLE,AverageStyle); // Alterar propriedades do buffer para SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_WIDTH,AverageWidth); // Alterar propriedades do buffer para SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_COLOR_INDEXES,2); // Alterar propriedades do buffer para SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_COLOR,0,AverageTrendUp); // Alterar propriedades do buffer para SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_COLOR,1,AverageTrendDw); // Alterar propriedades do buffer para SetIndexBuffer(2,awera_line,INDICATOR_DATA);
É melhor criar um ramo separado para a sua pergunta. Este ramo é sobre características, não deve haver nenhuma discussão aqui.
Para compreender melhor o princípio do desenho, implemente a funcionalidade de forma incremental. Você construiu uma linha - verifique sua funcionalidade, adicione a próxima linha.
Cada série gráfica (neste caso uma linha de cor) pode ter apenas um buffer de cor. Cada tampão pode conter muitas cores.
Na construção de 1907, os insectos desapareceram miraculosamente. Nem sei se devo voltar atrás para encontrá-los, ou se algo neste lugar acabou de ser consertado...
Os erros desapareceram, mas os problemas com a fila de eventos não. Após algumas horas, o terminal começa a carregar a CPU até 95%. E algo me diz que as carraças são ignoradas.
@Slava, algo mudou no ChartEvent em 19xx constrói? O problema está reproduzido nas suas construções?
Os erros desapareceram, mas os problemas de fila de eventos não. Após algumas horas de operação, o terminal começa a carregar a CPU a 95%. E algo me diz que faltam carrapatos.
@Slava, algo mudou no ChartEvent em 19xx constrói? O seu problema está reproduzido?
Este é o aspecto do monitoramento de recursos após 15 horas de trabalho do terminal (a freqüência mínima de envio de eventos de espionagem é de 500 ms):
Embora a carga da CPU esteja próxima de 0 durante várias horas após a inicialização.
Este é o aspecto do monitoramento de recursos após 15 horas de operação do terminal (a taxa mínima de envio de eventos de spyware é de 500ms):
Embora a carga da CPU esteja próxima de 0 durante algumas horas após a inicialização.
Bild 1908 - sem alterações.
A capacidade de substituir os operadores da estrutura tipo base permite a flexibilidade em algumas situações.
Como exemplo, aqui está uma das técnicas de classificação personalizada de um conjunto de estruturas
Resultado
Esta é provavelmente uma bicicleta antiga.
A capacidade de substituir operadores de estruturas do tipo base permite flexibilidade em algumas situações.
há alguns pontos. em mql, < operador deve ser necessariamente um método de classe/estrutura.
Isto significa que não pode ser definido para estruturas embutidas, ou para estruturas imutáveis.
Isto pode ser um pouco melhorado adicionando uma função de comparação de modelos, que por padrão chamará o operador <UPD: Eu escrevo < operador em todo lugar porque normalmente é sobrecarregado em vez de >, não é rigoroso, mas é geralmente aceite
há alguns pontos. em mql, o < operador tem de ser um método da classe/estrutura.
Significa que não pode ser definido para estruturas embutidas. Ou para estruturas imutáveis.
Resultado
Esta forma pode ser um pouco melhorada, adicionando uma função de comparação de modelos, que por padrão chamará o operador <
Se for utilizado typedef, é necessário definir uma função de ordenação não só para estruturas, mas também para tipos numéricos standard. Ou talvez eu não entenda do que estás a falar.